Курсы доллара и евро резко выросли до 70 и 74 рублей

В мае рубль может укрепиться до 60 руб. к доллару, считает стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов. Эксперт не исключает, что стоимость доллара опустится ниже 60 руб., что необходимо для увеличения импорта и балансирования экспорта. Кроме того, экспортеры по-прежнему будут активно продавать валюту для уплаты налогов, добавил Попов. В итоге рубль сможет стабилизироваться на уровне 60 руб. за доллар до конца II квартала 2022 г., полагает Попов. При этом позднее эксперт ожидает ослабления российской валюты, так как импорт, вероятно, будет расти, а экспорт — сокращаться из-за возможных санкционных ограничений.