Курсы доллара и евро резко выросли до 70 и 74 рублей
Рубль в ходе валютных торгов на Московской бирже резко ослаб к доллару и евро по отношению к вчерашним торгам. По данным на 15:07 мск, курс доллара рос на 4,85% до 70,25 руб., курс евро — до 74,17 руб. (+5,66%), следует из данных Мосбиржи.
Затем рубль начал немного укрепляться, и к 16:15 доллар стоит 69,38 руб. (+2,4 руб.), а евро — 73,3 руб. (+3,2 руб.). Банк России установил на 7 мая официальный курс доллара на уровне 67,38 руб. (+1,14 руб.), а курс евро — 71,1 руб. (+1,03 руб.).
Индекс Мосбиржи снижается на 0,43% до 2394,45 пункта. Долларовый индекс РТС потерял 2,87%, снизившись до 1087,77 пункта, свидетельствуют данные торгов на 16:00 мск. На момент закрытия биржи вчера в 19:00 мск индекс Мосбиржи составлял 2404,80 пункта с падением на 3,11%, а индекс РТС — 1119,92 пункта с ростом на 3,77%.
5 мая рубль в ходе утренних торгов на Московской бирже укрепился к европейской и американской валютам. По данным на 11:07 мск 5 мая курс доллара снизился на 0,05% до 66,2 руб. (впервые с марта 2020 г.). Курс евро снизился на 0,3% до 70,2 руб. (впервые с февраля 2020 г.), следовало из данных Мосбиржи.
В мае рубль может укрепиться до 60 руб. к доллару, считает стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов. Эксперт не исключает, что стоимость доллара опустится ниже 60 руб., что необходимо для увеличения импорта и балансирования экспорта. Кроме того, экспортеры по-прежнему будут активно продавать валюту для уплаты налогов, добавил Попов. В итоге рубль сможет стабилизироваться на уровне 60 руб. за доллар до конца II квартала 2022 г., полагает Попов. При этом позднее эксперт ожидает ослабления российской валюты, так как импорт, вероятно, будет расти, а экспорт — сокращаться из-за возможных санкционных ограничений.
Поэтому с конца II квартала Попов ожидает плавного ослабления рубля до 75 руб. за доллар к концу года. Тем не менее в целом ситуация для рубля в этом году выглядит гораздо благоприятнее, чем прогнозировалось в апреле: тогда прогноз курса рубля по состоянию на конец 2021 г. был на уровне 85 руб. за доллар, добавил Попов.
Российская валюта планомерно укрепляется к доллару и евро с середины марта после того, как сказался эффект введенного в стране валютного и капитального контроля со стороны ЦБ: спрос на валюту упал, тогда как экспортеры начали в обязательном порядке продавать 80% валютной выручки.
Банк России уже начал постепенно снижать валютные и капитальные ограничения: экспортеры все еще обязаны продавать 80% валютной выручки, но могут делать это в течение не трех рабочих дней, а 60. Также ЦБ отменил комиссию на покупку валюты через брокера, увеличил лимиты на трансграничные переводы и разрешил банкам продавать наличную валюту в кассах, но только поступившую после 9 апреля.
Более того, ЦБ анонсировал новый раунд смягчения ограничений: регулятор предложил обнулить продажу валютной выручки для несырьевых и неэнергетических экспортеров, а для сырьевых снизить обязательный объем с 80 до 50%. ЦБ также считает важным отказаться от обязательной продажи валютной выручки, если она поступает в валютах дружественных стран.