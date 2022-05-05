Курс доллара упал ниже 66 рублей впервые за два года

Банк России уже начал постепенно снижать валютные и капитальные ограничения: экспортеры все еще обязаны продавать 80% валютной выручки, но могут делать это в течение не трех рабочих дней, а 60. Также ЦБ отменил комиссию на покупку валюты через брокера, увеличил лимиты на трансграничные переводы и разрешил банкам продавать наличную валюту в кассах, но только поступившую после 9 апреля. ЦБ допускает дальнейшие послабления: регулятор предложил правительственной комиссии обнулить продажу валютной выручки для несырьевых и неэнергетических экспортеров, а для сырьевых снизить обязательный объем с 80 до 50%. Об этом заявила 29 апреля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. ЦБ также считает важным отказаться от обязательной продажи валютной выручки, если она поступает в валютах дружественных стран. Но снимать ограничения для резидентов из недружественных стран Банк России пока не планирует.