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Финансы

Курс доллара упал ниже 66 рублей впервые за два года

Ведомости

Рубль в ходе утренних торгов на Московской бирже укрепился к европейской и американской валютам к прошлому закрытию. По данным на 11:07 мск курс доллара снизился на 0,05% до 66,2 руб. Курс евро снизился до 70,2 руб (0,3%), следует из данных Мосбиржи.

Индекс Мосбиржи на 11:12 мск растет на 1,02% до 2397 пунктов. Долларовый индекс РТС прибавляет 2,18% до 1138 пунктов. Индекс «голубых фишек» прибавил 1,1%. Лидером роста стали депозитарные расписки TCS, головной компании «Тинькофф банка», подорожавшие на 3,64%. На 3,6-1,6% прибавляли в цене бумаги «Полиметалла», «Магнита», «Полюса», «Татнефти».

Рубль укрепляется к европейской и американской валютам с середины марта. Рост российского курса связан с мерами валютного и капитального контроля со стороны Банка России: спрос на валюту упал, в то время как экспортеры обязаны продавать 80% валютной выручки. До этого 10 марта курсы доллара и евро выросли до своего максимума на Мосбирже – 121,5 руб./$ и 132,4 руб./евро. К текущему моменту к обеим валютам рубль укрепился в 1,8 раза.

Банк России уже начал постепенно снижать валютные и капитальные ограничения: экспортеры все еще обязаны продавать 80% валютной выручки, но могут делать это в течение не трех рабочих дней, а 60. Также ЦБ отменил комиссию на покупку валюты через брокера, увеличил лимиты на трансграничные переводы и разрешил банкам продавать наличную валюту в кассах, но только поступившую после 9 апреля. ЦБ допускает дальнейшие послабления: регулятор предложил правительственной комиссии обнулить продажу валютной выручки для несырьевых и неэнергетических экспортеров, а для сырьевых снизить обязательный объем с 80 до 50%. Об этом заявила 29 апреля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. ЦБ также считает важным отказаться от обязательной продажи валютной выручки, если она поступает в валютах дружественных стран. Но снимать ограничения для резидентов из недружественных стран Банк России пока не планирует.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных