Сбербанк сообщил об увеличении суммы кредита по ипотеке с господдержкой

25 апреля президент России Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке на три процентных пункта и продлить программу до конца года. С 1 мая процентная ставка была снижена с 12 до 9%. Затем правительство разрешило сочетать льготную ипотеку на новостройки с рыночной, в результате чего максимальная сумма кредита выросла до 30 млн руб. в четырех столичных регионах и до 15 млн руб. в остальных.