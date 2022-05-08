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Финансы

Сбербанк сообщил об увеличении суммы кредита по ипотеке с господдержкой

Ведомости

Сбербанк с 8 мая увеличил максимальную сумму кредита по ипотеке с господдержкой до 30 млн руб. для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 15 млн руб. для других регионов, сообщается на сайте банка. 

Такой шаг сделан на фоне решения правительства об увеличении максимальной суммы кредита с использованием льготной ипотечной ставки. Вице-премьер России Марат Хуснуллин ранее сообщил, что льготная ставка остается на уровне 12 млн и 6 млн руб., но теперь ее можно сочетать с другой субсидированной или рыночной ставкой.

«При этом только 12 млн руб. и 6 млн руб. (соответственно) субсидируется из государственного бюджета, оставшаяся часть субсидируется банком за счет комиссионного вознаграждения от застройщиков-партнеров», — рассказали в банке.

При первоначальном взносе 15% и максимальном сроке кредита 20 лет ставка по займу на сумму до 30 млн руб. составит:

· 8,7% по ипотеке «Господдержка» (при электронной регистрации сделки и страховании жизни);

· 5,7% по «Ипотеке для семей с детьми» (при электронной регистрации сделки).

Льготный кредит с повышенной суммой можно взять только на предложение на первичном рынке и на объект партнера-застройщика, сообщил вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васев. По его словам, работать по этой схеме готовы более 70% партнеров банка. Сейчас к программе присоединились застройщики ПИК, ФСК, ГК «Зеленый сад», группа RBI, ГК «Догма», «Самолет», ГК «Брусника», MR Group, МИЦ и Level Group.

25 апреля президент России Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке на три процентных пункта и продлить программу до конца года. С 1 мая процентная ставка была снижена с 12 до 9%. Затем правительство разрешило сочетать льготную ипотеку на новостройки с рыночной, в результате чего максимальная сумма кредита выросла до 30 млн руб. в четырех столичных регионах и до 15 млн руб. в остальных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных