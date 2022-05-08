Сбербанк сообщил об увеличении суммы кредита по ипотеке с господдержкой
Сбербанк с 8 мая увеличил максимальную сумму кредита по ипотеке с господдержкой до 30 млн руб. для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 15 млн руб. для других регионов, сообщается на сайте банка.
Такой шаг сделан на фоне решения правительства об увеличении максимальной суммы кредита с использованием льготной ипотечной ставки. Вице-премьер России Марат Хуснуллин ранее сообщил, что льготная ставка остается на уровне 12 млн и 6 млн руб., но теперь ее можно сочетать с другой субсидированной или рыночной ставкой.
«При этом только 12 млн руб. и 6 млн руб. (соответственно) субсидируется из государственного бюджета, оставшаяся часть субсидируется банком за счет комиссионного вознаграждения от застройщиков-партнеров», — рассказали в банке.
При первоначальном взносе 15% и максимальном сроке кредита 20 лет ставка по займу на сумму до 30 млн руб. составит:
· 8,7% по ипотеке «Господдержка» (при электронной регистрации сделки и страховании жизни);
· 5,7% по «Ипотеке для семей с детьми» (при электронной регистрации сделки).
Льготный кредит с повышенной суммой можно взять только на предложение на первичном рынке и на объект партнера-застройщика, сообщил вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васев. По его словам, работать по этой схеме готовы более 70% партнеров банка. Сейчас к программе присоединились застройщики ПИК, ФСК, ГК «Зеленый сад», группа RBI, ГК «Догма», «Самолет», ГК «Брусника», MR Group, МИЦ и Level Group.
25 апреля президент России Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке на три процентных пункта и продлить программу до конца года. С 1 мая процентная ставка была снижена с 12 до 9%. Затем правительство разрешило сочетать льготную ипотеку на новостройки с рыночной, в результате чего максимальная сумма кредита выросла до 30 млн руб. в четырех столичных регионах и до 15 млн руб. в остальных.