В России разрешили сочетать льготную ипотеку на новостройки с рыночной

«Подчеркну, что льготная ставка остается на уровне 12 и 6 млн, но теперь ее можно сочетать с другой субсидированной или рыночной ставкой. То есть если раньше в кредит можно было взять только 12 (6) млн, а остальное вносить с помощью первоначального взноса, то теперь возможности покупателей расширяются», — сказал вице-премьер.