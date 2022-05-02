В России разрешили сочетать льготную ипотеку на новостройки с рыночной
Правительство разрешило сочетать льготную ипотеку на новостройки с рыночной, таким образом максимальная сумма кредита вырастет до 30 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, заявил ТАСС вице-премьер России Марат Хуснуллин.
Сумма кредита на покупку жилья по льготной ставке 9% выросла до 30 млн руб. в четырех столичных регионах и до 15 млн руб. в остальных.
«Подчеркну, что льготная ставка остается на уровне 12 и 6 млн, но теперь ее можно сочетать с другой субсидированной или рыночной ставкой. То есть если раньше в кредит можно было взять только 12 (6) млн, а остальное вносить с помощью первоначального взноса, то теперь возможности покупателей расширяются», — сказал вице-премьер.
25 апреля президент России Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке на три процентных пункта и продлить программу до конца года. Послабления стали возможны из-за стабилизации экономики, а также замедления инфляции и темпов роста потребительских цен. «Ситуация в целом позитивная и дает нам возможность сделать шаг на снижение», — говорил президент.
С 1 мая процентная ставка была снижена с 12 до 9%. «Первоначальный взнос — не менее 15%. Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возмещает государство», — сообщал кабмин.
Программа льготной ипотеки «Господдержка 2020» появилась весной 2020 г. как мера поддержки сектора недвижимости и населения в условиях пандемии коронавируса. По данной программе можно было купить жилье в новостройке в ипотеку по ставке не более 6,5% годовых.
В конце апреля Хуснуллин говорил, что в правительстве допускают расширение льготного ипотечного кредитования на вторичный рынок недвижимости. Первоначальный взнос по ипотекам в стране, исходя из итогов 2021 г., в среднем составил 27%. По словам Хуснуллина, такой высокий первоначальный взнос означает, что люди покупали новые квартиры за счет продажи старых с худшими условиями.