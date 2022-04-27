Хуснуллин допустил расширение льготной ипотеки на вторичное жилье
«Ждем мониторинг, если что-то будет не так идти, если будем видеть, что все-таки не хватает, будем что-то предлагать дополнительно. Может быть, в том числе и какие-то меры по вторичному рынку. Потому что, когда вторичный рынок не продается или продается по высокой цене, люди на вторичке не берут ипотеку и не покупают. Это взаимосвязанные вещи», — заключил Хуснуллин.
Первоначальный взнос по ипотекам в стране, исходя из итогов 2021 года, в среднем составил 27%. По словам Хуснуллина, такой высокий первоначальный взнос означает, что люди покупали новые квартиры за счет продажи старых с более худшими условиями. Отсутствие рыночной ипотеки замедлит и первичный рынок, в правительстве это понимают, сказал вице-премьер. По его данным, коррекция цен на квартиры будет оставаться на уровне инфляции, однако на стоимость недвижимости сейчас влияет много факторов, в том числе и логистика.
Льготные ипотечные программы на данный момент доступны только для первичного рынка недвижимости. 25 апреля президент России Владимир Путин предложил понизить ставку по льготной ипотеке на три процентных пункта, с 12 до 9% годовых, а также продлить программу до конца 2022 г. Послабления стали возможны из-за стабилизации экономики, а также замедления инфляции и темпов роста потребительских цен. «Ситуация в целом позитивная и дает нам возможность сделать шаг на снижение», — говорил президент.
Программа льготной ипотеки «Господдержка 2020» появилась весной 2020 г. как мера поддержки сектора недвижимости и населения в условиях пандемии коронавируса. По данной программе можно было купить жилье в новостройке в ипотеку по ставке не более 6,5% годовых. Максимальная сумма кредита для большинства регионов составляла 6 млн руб., в Москве, Санкт-Петербурге и их областях лимит составлял 12 млн руб. Позже ставку повысили до 7% годовых, а максимальную сумму кредита снизили для всех регионов до 3 млн руб.