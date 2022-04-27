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Недвижимость

Хуснуллин допустил расширение льготной ипотеки на вторичное жилье

Ведомости

В правительстве допускают расширение льготного ипотечного кредитования на вторичный рынок недвижимости, если текущих мер будет недостаточно, рассказал в интервью РБК вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Ждем мониторинг, если что-то будет не так идти, если будем видеть, что все-таки не хватает, будем что-то предлагать дополнительно. Может быть, в том числе и какие-то меры по вторичному рынку. Потому что, когда вторичный рынок не продается или продается по высокой цене, люди на вторичке не берут ипотеку и не покупают. Это взаимосвязанные вещи», — заключил Хуснуллин.

Первоначальный взнос по ипотекам в стране, исходя из итогов 2021 года, в среднем составил 27%. По словам Хуснуллина, такой высокий первоначальный взнос означает, что люди покупали новые квартиры за счет продажи старых с более худшими условиями. Отсутствие рыночной ипотеки замедлит и первичный рынок, в правительстве это понимают, сказал вице-премьер. По его данным, коррекция цен на квартиры будет оставаться на уровне инфляции, однако на стоимость недвижимости сейчас влияет много факторов, в том числе и логистика.

Льготные ипотечные программы на данный момент доступны только для первичного рынка недвижимости. 25 апреля президент России Владимир Путин предложил понизить ставку по льготной ипотеке на три процентных пункта, с 12 до 9% годовых, а также продлить программу до конца 2022 г. Послабления стали возможны из-за стабилизации экономики, а также замедления инфляции и темпов роста потребительских цен. «Ситуация в целом позитивная и дает нам возможность сделать шаг на снижение», — говорил президент.

Программа льготной ипотеки «Господдержка 2020» появилась весной 2020 г. как мера поддержки сектора недвижимости и населения в условиях пандемии коронавируса. По данной программе можно было купить жилье в новостройке в ипотеку по ставке не более 6,5% годовых. Максимальная сумма кредита для большинства регионов составляла 6 млн руб., в Москве, Санкт-Петербурге и их областях лимит составлял 12 млн руб. Позже ставку повысили до 7% годовых, а максимальную сумму кредита снизили для всех регионов до 3 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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