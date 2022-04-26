Льготная ипотека станет доступнее

Ставку по льготной ипотеке на новостройки необходимо снизить с 12 до 9% и продлить срок программы до конца года, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Он отметил, что экономика России стабилизировалась, инфляция замедлилась, а это дает возможность для снижения ставки по льготной программе вслед за снижением ключевой ставки. Сейчас ключевая ставка – 17%, в эту пятницу совет директоров ЦБ понизит ставку до 15%, ожидают все участники консенсус-прогноза «Ведомостей».