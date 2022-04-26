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Льготная ипотека станет доступнее

Снижение ставки до 9% и продление программы до конца года оживят рынок
Екатерина Литова Дарья Молоткова Наталья Заруцкая
Пока же снижение ставки стимулирует спрос на льготную ипотеку / Андрей Гордеев / Ведомости

Ставку по льготной ипотеке на новостройки необходимо снизить с 12 до 9% и продлить срок программы до конца года, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Он отметил, что экономика России стабилизировалась, инфляция замедлилась, а это дает возможность для снижения ставки по льготной программе вслед за снижением ключевой ставки. Сейчас ключевая ставка – 17%, в эту пятницу совет директоров ЦБ понизит ставку до 15%, ожидают все участники консенсус-прогноза «Ведомостей».

Правительство запустило госпрограмму льготной ипотеки на новостройки в апреле 2020 г. по ставке 6,5%. Сейчас она действует до 1 июля 2022 г. С 1 апреля ставка выросла с 7 до 12%. Лимиты по кредиту выросли до 12 млн с 3 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и до 6 млн руб. для регионов.

Рынок ипотечного кредитования сейчас поддерживается в основном льготными программами, так как рыночные ставки стали заградительными: с конца февраля по 11 апреля ключевая ставка ЦБ была 20% и банки предлагали гражданам ипотеку от этого уровня и выше.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных