Льготная ипотека станет доступнее

Льготная ипотека станет доступнееСнижение ставки до 9% и продление программы до конца года оживят рынок
Ставку по льготной ипотеке на новостройки необходимо снизить с 12 до 9% и продлить срок программы до конца года, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Он отметил, что экономика России стабилизировалась, инфляция замедлилась, а это дает возможность для снижения ставки по льготной программе вслед за снижением ключевой ставки. Сейчас ключевая ставка – 17%, в эту пятницу совет директоров ЦБ понизит ставку до 15%, ожидают все участники консенсус-прогноза «Ведомостей».
Правительство запустило госпрограмму льготной ипотеки на новостройки в апреле 2020 г. по ставке 6,5%. Сейчас она действует до 1 июля 2022 г. С 1 апреля ставка выросла с 7 до 12%. Лимиты по кредиту выросли до 12 млн с 3 млн руб. для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и до 6 млн руб. для регионов.
Рынок ипотечного кредитования сейчас поддерживается в основном льготными программами, так как рыночные ставки стали заградительными: с конца февраля по 11 апреля ключевая ставка ЦБ была 20% и банки предлагали гражданам ипотеку от этого уровня и выше.