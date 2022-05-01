Правительство одобрило снижение ставки по льготной ипотеке до 9%

В конце апреля Минфин внес на рассмотрение в правительство проект постановления. Сообщалось, что оператор программы Дом.РФ уже распределил лимиты в 2,5 трлн руб. между банками, поэтому с 1 мая они смогут выдавать кредиты по ставке 9%. По словам министра финансов Антона Силуанова, по итогам 2020—2021 гг. около 90% всех ипотечных кредитов на первичном рынке были выданы в рамках льготных ипотечных программ.