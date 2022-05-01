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Экономика

Правительство одобрило снижение ставки по льготной ипотеке до 9%

Ведомости

Процентная ставка по программе «Льготная ипотека» с 1 мая снижена с 12 до 9%, соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Документом также продлевается действие программы до конца года, говорится на сайте кабмина.  

Решение позволит повысить доступность жилья для россиян и поддержать строительную отрасль, отмечают в правительстве. Параметры программы не изменились: льготная ипотека доступна при покупке квартир в новостройках, строительстве частного дома или приобретении земельного участка. 

В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях максимальный размер кредита составляет 12 млн руб., для других регионов России он не должен превышать 6 млн руб.

«Первоначальный взнос — не менее 15%. Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возмещает государство», — говорится в сообщении.

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25 апреля президент России Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке на три процентных пункта и продлить программу до конца года. Послабления стали возможны из-за стабилизации экономики, а также замедления инфляции и темпов роста потребительских цен. «Ситуация в целом позитивная и дает нам возможность сделать шаг на снижение», — говорил президент.

В конце апреля Минфин внес на рассмотрение в правительство проект постановления. Сообщалось, что оператор программы Дом.РФ уже распределил лимиты в 2,5 трлн руб. между банками, поэтому с 1 мая они смогут выдавать кредиты по ставке 9%. По словам министра финансов Антона Силуанова, по итогам 2020—2021 гг. около 90% всех ипотечных кредитов на первичном рынке были выданы в рамках льготных ипотечных программ.

Программа льготной ипотеки «Господдержка 2020» появилась весной 2020 г. как мера поддержки сектора недвижимости и населения в условиях пандемии коронавируса. По данной программе можно было купить жилье в новостройке в ипотеку по ставке не более 6,5% годовых. 

Минфин сообщал, что за время действия льготной программы было выдано 764 100 кредитов на 2,3 трлн руб. В 2022 г. россияне взяли 85 400 льготных ипотечных кредитов на 213,2 млрд руб. По оценке ведомства, в 2022-2023 гг. расходы бюджета на реализацию программы составят около 461 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных