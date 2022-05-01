Правительство одобрило снижение ставки по льготной ипотеке до 9%
Процентная ставка по программе «Льготная ипотека» с 1 мая снижена с 12 до 9%, соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Документом также продлевается действие программы до конца года, говорится на сайте кабмина.
Решение позволит повысить доступность жилья для россиян и поддержать строительную отрасль, отмечают в правительстве. Параметры программы не изменились: льготная ипотека доступна при покупке квартир в новостройках, строительстве частного дома или приобретении земельного участка.
В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях максимальный размер кредита составляет 12 млн руб., для других регионов России он не должен превышать 6 млн руб.
«Первоначальный взнос — не менее 15%. Разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возмещает государство», — говорится в сообщении.
25 апреля президент России Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке на три процентных пункта и продлить программу до конца года. Послабления стали возможны из-за стабилизации экономики, а также замедления инфляции и темпов роста потребительских цен. «Ситуация в целом позитивная и дает нам возможность сделать шаг на снижение», — говорил президент.
В конце апреля Минфин внес на рассмотрение в правительство проект постановления. Сообщалось, что оператор программы Дом.РФ уже распределил лимиты в 2,5 трлн руб. между банками, поэтому с 1 мая они смогут выдавать кредиты по ставке 9%. По словам министра финансов Антона Силуанова, по итогам 2020—2021 гг. около 90% всех ипотечных кредитов на первичном рынке были выданы в рамках льготных ипотечных программ.
Программа льготной ипотеки «Господдержка 2020» появилась весной 2020 г. как мера поддержки сектора недвижимости и населения в условиях пандемии коронавируса. По данной программе можно было купить жилье в новостройке в ипотеку по ставке не более 6,5% годовых.
Минфин сообщал, что за время действия льготной программы было выдано 764 100 кредитов на 2,3 трлн руб. В 2022 г. россияне взяли 85 400 льготных ипотечных кредитов на 213,2 млрд руб. По оценке ведомства, в 2022-2023 гг. расходы бюджета на реализацию программы составят около 461 млрд руб.