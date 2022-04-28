Минфин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 1 мая
Минфин внес на рассмотрение в правительство проект постановления, в котором предлагается с 1 мая снизить ставку по льготной ипотеке с 12 до 9% и продлить программу до конца 2022 г., сообщила пресс-служба министерства. Ранее такое поручение дал президент России Владимир Путин.
Максимальный размер ипотеки останется прежним: 12 млн руб. для Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 6 млн руб. для остальных регионов. Оператор программы Дом.РФ уже распределил лимиты в 2,5 трлн руб. между банками, поэтому с 1 мая они смогут выдавать кредиты по ставке 9%.
«Сейчас нам важно сконцентрироваться на помощи гражданам и в то же время поддержать спрос на жилье. Снижение ставки безусловно повысит доступность льготной ипотеки. По итогам 2020—2021 гг. около 90% всех ипотечных кредитов на первичном рынке были выданы в рамках льготных ипотечных программ», — заявил министр финансов Антон Силуанов.
Программа льготной ипотеки «Господдержка 2020» появилась весной 2020 г. как мера поддержки сектора недвижимости и населения в условиях пандемии коронавируса. В Минфине рассказали, что за время действия льготной программы с весны 2020 г. было выдано 764 100 кредитов на 2,3 трлн руб. В 2022 г. россияне взяли 85 400 льготных ипотечных кредитов на 213,2 млрд руб. По оценке Минфина, в 2022-2023 гг. расходы бюджета на реализацию программы составят около 461 млрд руб.