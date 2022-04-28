Минфин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 1 мая

Программа льготной ипотеки «Господдержка 2020» появилась весной 2020 г. как мера поддержки сектора недвижимости и населения в условиях пандемии коронавируса. В Минфине рассказали, что за время действия льготной программы с весны 2020 г. было выдано 764 100 кредитов на 2,3 трлн руб. В 2022 г. россияне взяли 85 400 льготных ипотечных кредитов на 213,2 млрд руб. По оценке Минфина, в 2022-2023 гг. расходы бюджета на реализацию программы составят около 461 млрд руб.