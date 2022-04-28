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Экономика

Минфин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 1 мая

Ведомости

Минфин внес на рассмотрение в правительство проект постановления, в котором предлагается с 1 мая снизить ставку по льготной ипотеке с 12 до 9% и продлить программу до конца 2022 г., сообщила пресс-служба министерства. Ранее такое поручение дал президент России Владимир Путин.

Максимальный размер ипотеки останется прежним: 12 млн руб. для Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 6 млн руб. для остальных регионов. Оператор программы Дом.РФ уже распределил лимиты в 2,5 трлн руб. между банками, поэтому с 1 мая они смогут выдавать кредиты по ставке 9%.

«Сейчас нам важно сконцентрироваться на помощи гражданам и в то же время поддержать спрос на жилье. Снижение ставки безусловно повысит доступность льготной ипотеки. По итогам 2020—2021 гг. около 90% всех ипотечных кредитов на первичном рынке были выданы в рамках льготных ипотечных программ», — заявил министр финансов Антон Силуанов.

Программа льготной ипотеки «Господдержка 2020» появилась весной 2020 г. как мера поддержки сектора недвижимости и населения в условиях пандемии коронавируса. В Минфине рассказали, что за время действия льготной программы с весны 2020 г. было выдано 764 100 кредитов на 2,3 трлн руб. В 2022 г. россияне взяли 85 400 льготных ипотечных кредитов на 213,2 млрд руб. По оценке Минфина, в 2022-2023 гг. расходы бюджета на реализацию программы составят около 461 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных