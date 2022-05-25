ЦБ планирует договориться с еще двумя странами о приеме карт «Мир»

Национальная система платежных карт (НСПК) была создана в 2014 г. для защиты расчетов по картам от санкций против России. В 2015 г. начался выпуск карт системы «Мир». Платежная система заняла около четверти российского рынка. Также НСПК является оператором Системы быстрых платежей. Карты «Мир» сейчас принимают в Турции, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Также систему планируют расширить на другие страны ЕАЭС, говорится на сайте платежной системы.