ЦБ планирует договориться с еще двумя странами о приеме карт «Мир»
Центробанк ведет переговоры с еще двумя туристическими странами о приеме карт российской платежной системы «Мир», сообщила первый зампредседателя ЦБ Ольга Скоробогатова в ходе встречи АБР «Регулирование банком России деятельности коммерческих банков».
«Помимо 10 стран еще 2 страны у нас сейчас идут в таком рабочем обсуждении. Это наиболее известные туристические страны. Мы планируем летом уже достичь соглашения, как они будут постепенно организовывать свои инфраструктуры для приема карты «Мир», — рассказала Скоробогатова (цитата по ТАСС).
Национальная система платежных карт (НСПК) была создана в 2014 г. для защиты расчетов по картам от санкций против России. В 2015 г. начался выпуск карт системы «Мир». Платежная система заняла около четверти российского рынка. Также НСПК является оператором Системы быстрых платежей. Карты «Мир» сейчас принимают в Турции, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Также систему планируют расширить на другие страны ЕАЭС, говорится на сайте платежной системы.