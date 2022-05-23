СБП и нишевые Pay-сервисы станут для бизнеса драйверами развития

СБП и нишевые Pay-сервисы станут для бизнеса драйверами развитияПосле ухода Apple Pay и Google Pay количество подключений к СБП растет
Одной из главных тенденций платежного рынка России в ближайшие годы будет эволюция Системы быстрых платежей (СБП), в том числе оплата по QR-кодам. Такой толчок к развитию созданного по инициативе ЦБ сервиса дали введенные против финансовой системы санкции западных стран, уход Visa и Mastercard, а также отключение россиян от Apple Pay и Google Pay.
«Ведомости» опросили российские банки о том, какие платежные решения можно будет предложить бизнесу.
Бизнес идет в СБП
По данным ЦБ, в I квартале 2022 г. число торгово-сервисных предприятий (ТСП) по сравнению с I кварталом 2021 г. увеличилось более чем в 4 раза до 177 000. При этом количество точек, которые принимают оплату через СБП, выросло более чем в 4,5 раза и составило 243 000. Но пока покупки через СБП (в интернете или точках продаж) занимают мизерную долю в общем объеме операций – более 96% приходится на переводы между гражданами. В среднем с начала года около 6 млн граждан оплатили 15,7 млн покупок через СБП.
Сейчас размер комиссии за оплату в СБП для торговых точек ниже комиссии за прием карт в POS-терминалах, где она может достигать 3,2%, тогда как комиссия в СБП не превышает 0,7% от суммы платежа (для ряда категорий торговых точек – 0,4%) и ограничивается 1500 руб. за платеж. Кроме того, средства поступают на счет ТСП практически сразу после подтверждения клиентом оплаты покупки в приложении – в отличие от оплаты картой, где процесс может занимать от одного до нескольких дней.
В ближайшие годы мы увидим рост популярности альтернативных способов оплаты, таких как СБП, а также новых нишевых Pay-сервисов, которые будут выводить на рынок разные компании – от банков до ритейлеров, сказал вице-президент «Тинькофф банка» и руководитель «Тинькофф кассы» Сергей Хромов. «Тинькофф касса» на днях запустила собственный кошелек Tinkoff pay для онлайн-покупок и планирует распространить его функционал на офлайн.
По словам Хромова, в среднем еженедельно в марте - апреле 2022 г. к СБП подключалось на 40% больше магазинов, чем в феврале. Рост интереса бизнеса к данной технологии отметил и представитель банка «Русский стандарт»: организация уже подключила к СБП около 22 000 ТСП.
Также одной из причин роста оплат через СБП стала запущенная в 2021 г. госпрограмма субсидирования малого и среднего предпринимательства (МСП). Благодаря этому МСП может компенсировать комиссии за прием платежей через СБП, совершенных с 1 июля 2021 г. по 1 июля 2022 г., то есть фактически принимать платежи бесплатно, пояснил Хромов из «Тинькофф кассы». Только за I квартал количество участников программы – магазинов-партнеров «Тинькофф кассы» – выросло на 50% до 6700, добавил он.
За счет скорости, безопасности и простоты оплата по QR-коду в СБП набирает популярность в различных отраслях, и особенно в розничной торговле, сказал начальник управления продаж и сопровождения продуктов электронной коммерции Альфа-банка Александр Драч. У некоторых ритейлеров доля оплат через СБП уже достигает 25-30%, отметил он.
Наличие альтернативных способов оплаты у магазинов способствует повышению платежной конверсии, снижая риски брошенной корзины на финальном этапе, когда клиент не завершает покупку, сказал Хромов из «Тинькофф кассы». По словам представителя «Русского стандарта», банкам подобный сервис выгоден увеличением клиентской базы и транзакционной активностью клиентов.
По данным кредитной организации, общее количество покупок в эквайринговой сети через СБП в I квартале 2022 г. выросло в 33 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. При этом общая сумма увеличилась в 10 раз. Пик по числу платежей пришелся на март, когда на фоне ограничения работы ряда Pay-сервисов актуальность оплаты по QR-кодам через СБП заметно выросла. Так, 53% платежей через СБП за I квартал текущего года пришлось на первый месяц весны, оставшиеся 27% – на февраль и 20% – на январь, рассказал представитель банка. По словам руководителя Делобанка Ирины Кузьминой, в последние месяцы доля оплаты по QR-кодам увеличилась в 3 раза – с 10 до 30%. И эксперты прогнозируют, что уже в 2022 г. около 50% всех платежей в России будет приходиться на «куайринг», добавила она.
Оплата по СБП предполагает несколько сценариев – от сканирования QR-кода до платежных ссылок, кнопок и т. д. Последние два способа используют интернет-магазины. Выбрав такой метод оплаты, клиент перенаправляется в мобильное приложение банка, где завершает платеж, при этом ему не надо вводить данные своей карты на сайте, поясняет представитель «Русского стандарта».
На рынке онлайн-эквайринга основной рост ожидается именно в сегменте малого и среднего бизнеса – в первую очередь за счет сервисов, которые можно быстро подключить и запустить: выставление ссылок на оплату из системы дистанционного-банковского обслуживания, а также прием платежей по картам и СБП в соцсетях, например в Telegram, сказал директор департамента эквайринга Промсвязьбанка (ПСБ) Никита Хомутов.
В 2022 г. появился кошелек для оплаты товаров и услуг с помощью QR-кодов через СБП – СБПэй, с помощью которого клиенты могут проводить платежи по заранее зарегистрированным счетам. Приложение позволяет поддерживать несколько счетов разных банков, поэтому в будущем клиентам будет удобно в рамках одного приложения выбирать счет, с которого проводить оплату. А для клиентов банков, у которых нет мобильного приложения либо не очень удобные мобильные банки, а также клиентам, которые вообще не используют мобильные приложения своих банков, такое решение, как СБПэй, станет удобным платежным средством, считает представитель банка «Русский стандарт».
Недавно ЦБ начал внедрять оплату в СБП с помощью NFC-технологии, которая позволяет расплатиться за товар, приложив мобильный телефон к платежному терминалу, рассказала первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова 18 мая.
Розница верит в СБП
Крупные торговые сети также стали чаще подключаться к СБП. 11 мая розничная сеть «Магнит» объявила о запуске сервиса во всех своих магазинах. С марта в пяти магазинах торговой сети «ВкусВилл» можно оплатить покупки через СБП.
Оплата товаров с помощью этой технологии доступна на сотнях касс самообслуживания в магазинах «Пятерочка», сказал представитель X5 Group (входят торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Чижик»). До конца года они планируют масштабировать оплату по QR-кодам на все кассы самообслуживания, а также на обычные кассы торговых сетей X5.
Представитель ритейлера Metro также рассказал, что сейчас компания разрабатывает ее внедрение. Альянс «Восточный союз» (объединение трех крупных торговых сетей Восточной Сибири и Дальнего Востока – «Красного Яра», «Самбери», «Слаты») прорабатывает решения для внедрения нового способа оплаты, сказал его представитель.
В конце апреля Альфа-банк подключил к СБП сеть обувных магазинов Kari, с 21 апреля во всех магазинах косметической сети «Улыбка радуги» стала доступна оплата по QR-коду.
На что еще ставит рынок
Ключевыми драйверами в стандартном эквайринге становятся решения, которые позволяют малому и среднему бизнесу быстро запускать продажи товаров и услуг, упрощают процесс приема платежей и дают возможность экономить на эквайринге, считает Хомутов из ПСБ. По его словам, примером такого решения может служить технология SoftPOS – с ее помощью можно сделать платежный терминал из смартфона и принимать оплату за товары и услуги без привычного POS-терминала, экономя на его установке и обслуживании.
Также развитие получит национальная платежная система «Мир». Согласно данным ПСБ, доля платежей по картам «Мир» в апреле выросла до 24%, при том что в феврале текущего года она составляла 17%.
Все более популярной станет оплата в рассрочку и с помощью BNPL-сервисов, считает Хромов из «Тинькофф кассы». В России первый подобный сервис – «Долями» – запустил «Тинькофф банк» весной 2021 г. Он позволяет покупателю – без комиссий и переплат – разделить стоимость товара в интернет-магазине на четыре равные доли и оплатить их в течение 1,5 месяца (25% сразу и по 25% каждые две недели), рассказал руководитель команды «Долями» в «Тинькофф банке» Арсен Ляметов. При этом сервис бесплатен для покупателя и не требует предварительной регистрации или заключения кредитного договора. Похожий сервис развивает «Яндекс».
Хомутов из ПСБ также отметил рост платежей с помощью сервиса Yandex Pay в интернет-эквайринге. Этот платежный метод позволяет не вводить реквизиты карты, а выбрать ранее использованные карты и подтверждать платежи по смс на странице 3D secure, пояснил он.
По мнению зампреда банка «Зенит» Натальи Тутовой, наибольшее влияние на развитие платежного рынка окажут включение в национальную платежную систему небанковских организаций в качестве поставщиков платежных услуг и внедрение новой формы валюты – цифрового рубля. Согласно задумке ЦБ, выгода от внедрения новой формы валюты – снижение расходов на транзакционные операции за счет устранения посредников.
Единственное ограничение, которое пока сложно обойти, – это прием карт, выпущенных иностранными банками, сказал Хомутов из ПСБ. Но эта опция сейчас необходима крайне малому количеству клиентов, а в доле платежей они занимали не более 3% от всего оборота эквайринга в России, добавил он.