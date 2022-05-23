СБП и нишевые Pay-сервисы станут для бизнеса драйверами развития

По данным кредитной организации, общее количество покупок в эквайринговой сети через СБП в I квартале 2022 г. выросло в 33 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. При этом общая сумма увеличилась в 10 раз. Пик по числу платежей пришелся на март, когда на фоне ограничения работы ряда Pay-сервисов актуальность оплаты по QR-кодам через СБП заметно выросла. Так, 53% платежей через СБП за I квартал текущего года пришлось на первый месяц весны, оставшиеся 27% – на февраль и 20% – на январь, рассказал представитель банка. По словам руководителя Делобанка Ирины Кузьминой, в последние месяцы доля оплаты по QR-кодам увеличилась в 3 раза – с 10 до 30%. И эксперты прогнозируют, что уже в 2022 г. около 50% всех платежей в России будет приходиться на «куайринг», добавила она.