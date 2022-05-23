Газета
Технологии

Тинькофф банк запустит свою альтернативу Google Pay

Ведомости

Тинькофф банк запустил собственный сервис для оплаты покупок с помощью смартфона Tinkoff Pay, по функционалу напоминающий Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay и с внедренными сервисами и экосистемами банка. Об этом РБК сообщил вице-президент банка и руководитель «Тинькофф кассы» Сергей Хромов.

По его словам, разные элементы Tinkoff Pay запустятся поэтапно в течение 2022–2023 гг. На данный момент в сервисе доступна оплата более чем в 30 000 интернет-магазинов, у которых есть эквайринг от «Тинькофф кассы». В будущем планируется подключать к сервису карты и счета клиентов других банков.

Хромов добавил, что пользователи Tinkoff Pay в момент оплаты должны будут решить, оплачивать ли всю сумму сразу или платить по частям с помощью BNPL-сервиса «Долями». В офлайн-магазинах в Tinkoff Pay будет встроена NFC-технология, доступная на смартфонах с ОС Android для держателей карт всех платежных систем. В их число входят и ушедшие из России Visa и Mastercard.

С 10 марта сервисы Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay перестали работать в России с банковскими картами Visa и Mastercard. Пользователям из РФ доступны только бесплатные приложения. Помимо этого нельзя оплатить подписки любыми другими способами, кроме как с баланса мобильного номера телефона.

Ранее по теме: App Store перестал принимать мобильные платежи абонентов ряда российских операторов

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных