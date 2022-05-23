Тинькофф банк запустит свою альтернативу Google Pay
По его словам, разные элементы Tinkoff Pay запустятся поэтапно в течение 2022–2023 гг. На данный момент в сервисе доступна оплата более чем в 30 000 интернет-магазинов, у которых есть эквайринг от «Тинькофф кассы». В будущем планируется подключать к сервису карты и счета клиентов других банков.
Хромов добавил, что пользователи Tinkoff Pay в момент оплаты должны будут решить, оплачивать ли всю сумму сразу или платить по частям с помощью BNPL-сервиса «Долями». В офлайн-магазинах в Tinkoff Pay будет встроена NFC-технология, доступная на смартфонах с ОС Android для держателей карт всех платежных систем. В их число входят и ушедшие из России Visa и Mastercard.
С 10 марта сервисы Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay перестали работать в России с банковскими картами Visa и Mastercard. Пользователям из РФ доступны только бесплатные приложения. Помимо этого нельзя оплатить подписки любыми другими способами, кроме как с баланса мобильного номера телефона.