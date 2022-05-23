Тинькофф банк запустит свою альтернативу Google Pay

Хромов добавил, что пользователи Tinkoff Pay в момент оплаты должны будут решить, оплачивать ли всю сумму сразу или платить по частям с помощью BNPL-сервиса «Долями». В офлайн-магазинах в Tinkoff Pay будет встроена NFC-технология, доступная на смартфонах с ОС Android для держателей карт всех платежных систем. В их число входят и ушедшие из России Visa и Mastercard.