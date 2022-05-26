Газета
Финансы

4% владельцев iPhone перешли на Android из-за отключения Apple Pay

Ведомости

4% владельцев iPhone в России после отключения Apple Pay купили смартфон на Android, чтобы продолжить расплачиваться телефоном, 40% пользователей Apple Pay начали оплачивать покупки наличными, сообщила газета «Известия» со ссылкой на исследование НАФИ. Во время опроса респонденты могли выбрать более одного ответа. Количество участников исследования в материале не указано.

Аналитики рассказали, что после отключения сервисов оплаты Apple Pay и Google Pay на банковские карты перешли 96% владельцев iPhone и 63% владельцев смартфонов на Android. При этом 35% бывших пользователей Google Pay стали использовать наличные, 31% — установили Mir Pay, а 7% начали пользоваться Samsung Pay. Среди пользователей Apple Pay почти половина (40%) стали делать платежи наличными после отключения сервиса.

Эксперт аналитического центра НАФИ Владимир Греценко отметил, что доля россиян (не только владельцев смартфонов), которые перешли на наличные, выросла на 5 п. п. до 30% и остается на этом уровне в марте и апреле. По мнению эксперта, в дальнейшем этот показатель не будет расти. Греценко объяснил рост популярности наличных тем, что для экономии на эквайринге многие интернет-магазины просят оплачивать заказы наличными при получении. Также россияне сейчас готовы тратить деньги, которые они сняли со счетов в феврале.

Аналитик фискальных данных «Контур.Маркета» Дарья Жигалина сообщила изданию, что в январе этого года доля наличных в обороте ритейла составляла 39%, а в начале апреля показатель вырос до 42%. Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова накануне рассказала, что по итогам I квартала года доля безналичных платежей составила 75,5%. Согласно ее презентации, в России действует 125,5 млн карт «Мир», а приложение Mir Pay доступно клиентам 96 банков. Также ЦБ рассчитывает, что к 1 июля все банки подключат свои карты в «СБПэй». Сейчас через сервис можно оплачивать по QR-коду, затем туда планируется внедрить технологию бесконтактной оплаты через NFC.

Ранее по теме: СБП и нишевые Pay-сервисы станут для бизнеса драйверами развития

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных