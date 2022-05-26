4% владельцев iPhone перешли на Android из-за отключения Apple Pay
4% владельцев iPhone в России после отключения Apple Pay купили смартфон на Android, чтобы продолжить расплачиваться телефоном, 40% пользователей Apple Pay начали оплачивать покупки наличными, сообщила газета «Известия» со ссылкой на исследование НАФИ. Во время опроса респонденты могли выбрать более одного ответа. Количество участников исследования в материале не указано.
Аналитики рассказали, что после отключения сервисов оплаты Apple Pay и Google Pay на банковские карты перешли 96% владельцев iPhone и 63% владельцев смартфонов на Android. При этом 35% бывших пользователей Google Pay стали использовать наличные, 31% — установили Mir Pay, а 7% начали пользоваться Samsung Pay. Среди пользователей Apple Pay почти половина (40%) стали делать платежи наличными после отключения сервиса.
Эксперт аналитического центра НАФИ Владимир Греценко отметил, что доля россиян (не только владельцев смартфонов), которые перешли на наличные, выросла на 5 п. п. до 30% и остается на этом уровне в марте и апреле. По мнению эксперта, в дальнейшем этот показатель не будет расти. Греценко объяснил рост популярности наличных тем, что для экономии на эквайринге многие интернет-магазины просят оплачивать заказы наличными при получении. Также россияне сейчас готовы тратить деньги, которые они сняли со счетов в феврале.
Аналитик фискальных данных «Контур.Маркета» Дарья Жигалина сообщила изданию, что в январе этого года доля наличных в обороте ритейла составляла 39%, а в начале апреля показатель вырос до 42%. Первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова накануне рассказала, что по итогам I квартала года доля безналичных платежей составила 75,5%. Согласно ее презентации, в России действует 125,5 млн карт «Мир», а приложение Mir Pay доступно клиентам 96 банков. Также ЦБ рассчитывает, что к 1 июля все банки подключат свои карты в «СБПэй». Сейчас через сервис можно оплачивать по QR-коду, затем туда планируется внедрить технологию бесконтактной оплаты через NFC.