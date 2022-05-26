4% владельцев iPhone перешли на Android из-за отключения Apple Pay

Эксперт аналитического центра НАФИ Владимир Греценко отметил, что доля россиян (не только владельцев смартфонов), которые перешли на наличные, выросла на 5 п. п. до 30% и остается на этом уровне в марте и апреле. По мнению эксперта, в дальнейшем этот показатель не будет расти. Греценко объяснил рост популярности наличных тем, что для экономии на эквайринге многие интернет-магазины просят оплачивать заказы наличными при получении. Также россияне сейчас готовы тратить деньги, которые они сняли со счетов в феврале.