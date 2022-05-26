ЦБ увеличил срок продажи валютной выручки экспортерами
Банк России увеличил срок продажи валютной выручки экспортерами до 120 рабочих дней, следует из сообщения пресс-службы регулятора. Ранее срок продажи валюты был увеличен с 3 до 60 рабочих дней.
В соответствии с решением ЦБ, экспортеры получат право осуществлять обязательную продажу иностранной валюты, зачисленной на их счета в уполномоченных банках, не позднее 120 рабочих дней со дня ее зачисления на транзитные валютные счета.
Решение смягчить требование об обязательной продаже иностранной валюты принято «для расширения возможности экспортеров по управлению валютной ликвидностью». «Настоящее решение действует в отношении полученной иностранной валюты, по которой не была осуществлена обязательная продажа, независимо от даты ее зачисления на счет резидента в уполномоченном банке», — отмечается в сообщении.
Требование продавать 80% экспортной выручки в валюте на внутреннем рынке было введено 28 февраля. Затем на фоне проблем с продажей долларов и евро ЦБ смягчил валютный контроль для несырьевого неэнергетического сектора и увеличил срок обязательной продажи валюты до 60 дней. Bloomberg ранее сообщил, что эта и другие меры правительства России, введенные после объявления санкций, помогли укрепить курс рубля. Российская валюта стала лучшей в 2022 г. по укреплению к доллару из 31 валюты мира, которую отслеживает агентство.
24 мая президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому экспортеры обязаны будут продавать на внутреннем рынке 50% валютной выручки вместо прежних 80%.