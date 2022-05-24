Путин подписал указ о снижении требований к продаже экспортной выручки
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому экспортеры обязаны будут продавать на внутреннем рынке 50% валютной выручки вместо прежних 80%. Документ опубликован на портале правовой информации.
Накануне Минфин сообщил о таком решении. Министерство объяснило, что оно связано со стабилизацией валютного курса рубля и достижением достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем рынке.
Требование продавать 80% экспортной выручки в валюте на внутреннем рынке было введено 28 февраля. Затем на фоне проблем с продажей долларов и евро ЦБ смягчил валютный контроль для несырьевого неэнергетического сектора и увеличил срок обязательной продажи валюты до 60 дней. Bloomberg ранее сообщил, что эта и другие меры правительства России, введенные после объявления санкций, помогли укрепить курс рубля. Российская валюта стала лучшей в 2022 г. по укреплению к доллару из 31 валюты мира, которую отслеживает агентство.