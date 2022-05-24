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Путин подписал указ о снижении требований к продаже экспортной выручки

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому экспортеры обязаны будут продавать на внутреннем рынке 50% валютной выручки вместо прежних 80%. Документ опубликован на портале правовой информации.

Накануне Минфин сообщил о таком решении. Министерство объяснило, что оно связано со стабилизацией валютного курса рубля и достижением достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем рынке.

Требование продавать 80% экспортной выручки в валюте на внутреннем рынке было введено 28 февраля. Затем на фоне проблем с продажей долларов и евро ЦБ смягчил валютный контроль для несырьевого неэнергетического сектора и увеличил срок обязательной продажи валюты до 60 дней. Bloomberg ранее сообщил, что эта и другие меры правительства России, введенные после объявления санкций, помогли укрепить курс рубля. Российская валюта стала лучшей в 2022 г. по укреплению к доллару из 31 валюты мира, которую отслеживает агентство.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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