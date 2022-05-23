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Финансы

В правительстве решили снизить порог продажи валютной выручки за экспорт до 50%

Ведомости

Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России решила снизить уровень обязательной продажи экспортной выручки в валюте с 80 до 50%, сообщил Минфин.

«Это связано со стабилизацией валютного курса рубля и достижением достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке», — пояснили в министерстве.

28 февраля власти России обязали экспортеров продавать на внутреннем рынке 80% валютной выручки. На фоне проблем с реализацией долларов и евро ЦБ смягчил валютный контроль для несырьевого неэнергетического сектора, увеличив срок обязательной продажи валюты до 60 рабочих дней.

Bloomberg ранее сообщил, что эта и другие меры правительства России, введенные после объявления санкций, помогли укрепить курс рубля. Российская валюта стала лучшей в 2022 г. по укреплению к доллару из 31 валюты мира, которую отслеживает агентство.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных