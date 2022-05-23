В правительстве решили снизить порог продажи валютной выручки за экспорт до 50%
Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России решила снизить уровень обязательной продажи экспортной выручки в валюте с 80 до 50%, сообщил Минфин.
«Это связано со стабилизацией валютного курса рубля и достижением достаточного уровня ликвидности в иностранной валюте на внутреннем валютном рынке», — пояснили в министерстве.
28 февраля власти России обязали экспортеров продавать на внутреннем рынке 80% валютной выручки. На фоне проблем с реализацией долларов и евро ЦБ смягчил валютный контроль для несырьевого неэнергетического сектора, увеличив срок обязательной продажи валюты до 60 рабочих дней.
Bloomberg ранее сообщил, что эта и другие меры правительства России, введенные после объявления санкций, помогли укрепить курс рубля. Российская валюта стала лучшей в 2022 г. по укреплению к доллару из 31 валюты мира, которую отслеживает агентство.