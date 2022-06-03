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Финансы

ВТБ закрывает программу депозитарных расписок с 1 сентября

Ведомости

ВТБ объявил о закрытии программы депозитарных расписок с 1 сентября и прекращении их листинга на Лондонской фондовой бирже, говорится на сайте банка.

«В условиях введенных в отношении Банка ВТБ (ПАО) санкций США и рядом других стран, а также учитывая положения Федерального закона № 114-ФЗ от 16 апреля 2022 года, функционирование программы глобальных депозитарных расписок не представляется возможным», — говорится в сообщении.

27 апреля вступил в силу федеральный закон, согласно которому российским компаниям запрещено размещение и обращение депозитарных расписок на иностранных биржах, кроме тех, чей листинг правительство примет решение сохранить.

ВТБ направил 2 июня в The Bank of New York Mellon уведомление о закрытии программы. Согласно условиям депозитарного договора, она должна быть прекращена в течение 90 дней после уведомления. Таким образом, программа депозитарных расписок будет закрыта 1 сентября 2022 г.

«Конвертация депозитарных расписок в обыкновенные акции и все иные вопросы, связанные с закрытием программы депозитарных расписок, являются предметом отношений между держателями расписок и эмитентом расписок, The Bank of New York Mellon», — отмечается в сообщении ВТБ.

17 мая Сбербанк направил в управление финансового надзора Великобритании и Лондонскую фондовую биржу уведомления о прекращении обращения депозитарных расписок. До 16 июня держатели расписок Сбера могут конвертировать их в обыкновенные акции компании в соотношении 1:4. При этом в компании отметили, что из-за ограничений со стороны западных регуляторов держатели депозитарных расписок могут быть ограничены во владении и совершении операций с акциями Сбера. До этого компания также провела делистинг депозитарных расписок на Франкфуртской бирже.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных