ВТБ закрывает программу депозитарных расписок с 1 сентября
«В условиях введенных в отношении Банка ВТБ (ПАО) санкций США и рядом других стран, а также учитывая положения Федерального закона № 114-ФЗ от 16 апреля 2022 года, функционирование программы глобальных депозитарных расписок не представляется возможным», — говорится в сообщении.
27 апреля вступил в силу федеральный закон, согласно которому российским компаниям запрещено размещение и обращение депозитарных расписок на иностранных биржах, кроме тех, чей листинг правительство примет решение сохранить.
ВТБ направил 2 июня в The Bank of New York Mellon уведомление о закрытии программы. Согласно условиям депозитарного договора, она должна быть прекращена в течение 90 дней после уведомления. Таким образом, программа депозитарных расписок будет закрыта 1 сентября 2022 г.
«Конвертация депозитарных расписок в обыкновенные акции и все иные вопросы, связанные с закрытием программы депозитарных расписок, являются предметом отношений между держателями расписок и эмитентом расписок, The Bank of New York Mellon», — отмечается в сообщении ВТБ.
17 мая Сбербанк направил в управление финансового надзора Великобритании и Лондонскую фондовую биржу уведомления о прекращении обращения депозитарных расписок. До 16 июня держатели расписок Сбера могут конвертировать их в обыкновенные акции компании в соотношении 1:4. При этом в компании отметили, что из-за ограничений со стороны западных регуляторов держатели депозитарных расписок могут быть ограничены во владении и совершении операций с акциями Сбера. До этого компания также провела делистинг депозитарных расписок на Франкфуртской бирже.