ВТБ закрывает программу депозитарных расписок с 1 сентября

ВТБ направил 2 июня в The Bank of New York Mellon уведомление о закрытии программы. Согласно условиям депозитарного договора, она должна быть прекращена в течение 90 дней после уведомления. Таким образом, программа депозитарных расписок будет закрыта 1 сентября 2022 г.