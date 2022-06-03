ВТБ закрывает программу депозитарных расписок с 1 сентября

17 мая Сбербанк направил в управление финансового надзора Великобритании и Лондонскую фондовую биржу уведомления о прекращении обращения депозитарных расписок. До 16 июня держатели расписок Сбера могут конвертировать их в обыкновенные акции компании в соотношении 1:4. При этом в компании отметили, что из-за ограничений со стороны западных регуляторов держатели депозитарных расписок могут быть ограничены во владении и совершении операций с акциями Сбера. До этого компания также провела делистинг депозитарных расписок на Франкфуртской бирже.