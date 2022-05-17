Сбер направил уведомление Лондонской бирже о делистинге депозитарных расписок
Сбер направил в управление финансового надзора Великобритании и Лондонскую фондовую биржу уведомления о прекращении обращения депозитарных расписок, сообщили в кредитной организации.
17 мая начался 30-дневний период, в который владельцы депозитарных расписок могут конвертировать их в обыкновенные акции Сбера в соотношении 1:4. «В связи со сложением своих полномочий банка-депозитария по программе депозитарных расписок Сбера, JP Morgan Chase N.A. уведомил держателей расписок о завершении конвертации и об окончании программы депозитарных расписок 16 июня 2022 г.», – говорится в заявлении.
При этом в компании отмечают, что из-за ограничений со стороны западных регуляторов держатели депозитарных расписок могут быть ограничены во владении и совершением операций с акциями Сбера.
Ранее Сбер провел делистинг депозитарных расписок на Франкфуртской бирже.
16 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения и обращения на иностранных биржах ГДР российских эмитентов. Предложение о делистинге с последующей конвертацией в российские ценные бумаги ранее поступило от Минэкономразвития. Это требование касается более 40 компаний, зарегистрированных в России, включая Сбер, «Газпром», «Роснефть», «Фосагро» и др. Несколько компаний в качестве исключений смогли сохранить возможности листинга – среди них «Норильский никель», «Новатэк», «Полюс» и др.