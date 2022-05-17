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Экономика

Сбер направил уведомление Лондонской бирже о делистинге депозитарных расписок

Ведомости

Сбер направил в управление финансового надзора Великобритании и Лондонскую фондовую биржу уведомления о прекращении обращения депозитарных расписок, сообщили в кредитной организации.

17 мая начался 30-дневний период, в который владельцы депозитарных расписок могут конвертировать их в обыкновенные акции Сбера в соотношении 1:4. «В связи со сложением своих полномочий банка-депозитария по программе депозитарных расписок Сбера, JP Morgan Chase N.A. уведомил держателей расписок о завершении конвертации и об окончании программы депозитарных расписок 16 июня 2022 г.», – говорится в заявлении.

При этом в компании отмечают, что из-за ограничений со стороны западных регуляторов держатели депозитарных расписок могут быть ограничены во владении и совершением операций с акциями Сбера.

Ранее Сбер провел делистинг депозитарных расписок на Франкфуртской бирже.

16 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения и обращения на иностранных биржах ГДР российских эмитентов. Предложение о делистинге с последующей конвертацией в российские ценные бумаги ранее поступило от Минэкономразвития. Это требование касается более 40 компаний, зарегистрированных в России, включая Сбер, «Газпром», «Роснефть», «Фосагро» и др. Несколько компаний в качестве исключений смогли сохранить возможности листинга – среди них «Норильский никель», «Новатэк», «Полюс» и др.  

Ранее по теме: Российские компании уходят с иностранных бирж

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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