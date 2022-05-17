Сбер направил уведомление Лондонской бирже о делистинге депозитарных расписок

16 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о запрете размещения и обращения на иностранных биржах ГДР российских эмитентов. Предложение о делистинге с последующей конвертацией в российские ценные бумаги ранее поступило от Минэкономразвития. Это требование касается более 40 компаний, зарегистрированных в России, включая Сбер, «Газпром», «Роснефть», «Фосагро» и др. Несколько компаний в качестве исключений смогли сохранить возможности листинга – среди них «Норильский никель», «Новатэк», «Полюс» и др.