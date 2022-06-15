Сбербанк запустил ипотеку на строительство частного дома своими силами
Банк начал принимать заявки на такую ипотеку 15 июня. Максимальная сумма ипотеки составит 12 млн руб. для Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а для остальных регионов — 6 млн руб. Первоначальный взнос по кредиту — не менее 15%. Обеспечением по ипотеке может стать земельный участок и поручительство физлица.
В пресс-службе пояснили, что строить дом можно на уже имеющемся участке земли или купить его в рамках максимальной суммы кредита. Строительство дома нужно закончить в течение 12 месяцев, иначе ставка вырастет до уровня ключевой ставки на момент подписания договора + 4,5 п. п. (сейчас ключевая ставка составляет 9,5%).
«По оценкам аналитиков рынка, эта мера господдержки позволит дополнительно построить около миллиона квадратных метров жилья, это значит, еще несколько тысяч российских семей смогут переехать в собственный дом», — отметил первый зампредправления Сбербанка Кирилл Царев.
1 июня премьер-министр Михаил Мишустин объявил о запуске льготной ипотеки на строительство частных домов своими руками — без профессиональных подрядчиков. Льготная ставка по кредиту — 9% годовых. В 2022 г. планируется выдать около 8000 таких ипотек.