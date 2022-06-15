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Финансы

Сбербанк запустил ипотеку на строительство частного дома своими силами

Ведомости

Сбербанк объявил о запуске льготной ипотеки на строительство жилого дома своими силами по ставке 8,3% годовых при заключении договора о страховании жизни, сообщила пресс-служба банка.

Банк начал принимать заявки на такую ипотеку 15 июня. Максимальная сумма ипотеки составит 12 млн руб. для Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а для остальных регионов — 6 млн руб. Первоначальный взнос по кредиту — не менее 15%. Обеспечением по ипотеке может стать земельный участок и поручительство физлица.

В пресс-службе пояснили, что строить дом можно на уже имеющемся участке земли или купить его в рамках максимальной суммы кредита. Строительство дома нужно закончить в течение 12 месяцев, иначе ставка вырастет до уровня ключевой ставки на момент подписания договора + 4,5 п. п. (сейчас ключевая ставка составляет 9,5%).

«По оценкам аналитиков рынка, эта мера господдержки позволит дополнительно построить около миллиона квадратных метров жилья, это значит, еще несколько тысяч российских семей смогут переехать в собственный дом», — отметил первый зампредправления Сбербанка Кирилл Царев.

1 июня премьер-министр Михаил Мишустин объявил о запуске льготной ипотеки на строительство частных домов своими руками — без профессиональных подрядчиков. Льготная ставка по кредиту — 9% годовых. В 2022 г. планируется выдать около 8000 таких ипотек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных