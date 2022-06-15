Сбербанк запустил ипотеку на строительство частного дома своими силами

В пресс-службе пояснили, что строить дом можно на уже имеющемся участке земли или купить его в рамках максимальной суммы кредита. Строительство дома нужно закончить в течение 12 месяцев, иначе ставка вырастет до уровня ключевой ставки на момент подписания договора + 4,5 п. п. (сейчас ключевая ставка составляет 9,5%).