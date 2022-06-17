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Финансы

Сбербанк возобновил расчеты в юанях

Ведомости

Сбербанк восстановил возможность для юрлиц проводить расчеты в юанях после приостановки в начале июня, сообщил глава банка Герман Греф в ходе делового завтрака в рамках ПМЭФ.

«Уже можем», — заявил Греф в ответ на слова бизнес-омбудсмена Бориса Титова о проблемах с расчетами.

Сбер прекратил осуществлять трансграничные переводы корпоративных клиентов в юанях и переводы в этой валюте в другие банки в России 7 июня, сообщали ранее «Ведомости» со ссылкой на сотрудника кол-центра для юрлиц. Пресс-служба Сбера подтвердила информацию и добавила, что расчеты были приостановлены временно. Банк мог проводить переводы в юанях только в российское отделение Bank of China по SWIFT-коду. С 14 июня Сбербанк был отключен от SWIFT по решению ЕС.

Ранее по теме: Сбербанк приостановил расчеты в китайских юанях

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных