Сбербанк возобновил расчеты в юанях

Сбер прекратил осуществлять трансграничные переводы корпоративных клиентов в юанях и переводы в этой валюте в другие банки в России 7 июня, сообщали ранее «Ведомости» со ссылкой на сотрудника кол-центра для юрлиц. Пресс-служба Сбера подтвердила информацию и добавила, что расчеты были приостановлены временно. Банк мог проводить переводы в юанях только в российское отделение Bank of China по SWIFT-коду. С 14 июня Сбербанк был отключен от SWIFT по решению ЕС.