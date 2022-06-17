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Финансы

Силуанов анонсировал выплату купона по еврооблигациям в конце июня

Ведомости

Минфин России в конце июня выплатит купон по суверенному долгу РФ, его держатели смогут получить выплату в рублях, конвертировать их и вывести в валюте, заявил в интервью РБК министр финансов Антон Силуанов.

«В конце текущего месяца, в конце июня, у нас будет очередной платеж по купонам. Мы это сделаем в рублях. Инвестор может сразу получить, может подумать и прийти через какое-то время. По курсу на конец текущего месяца, на конец оплаты он всегда сможет конвертировать эти рубли в ту валюту, которую пожелает, и спокойно вывести из страны, никаких ограничений нет», — рассказал министр (цитата по ТАСС).

Накануне Силуанов сообщил, что в условиях санкций Минфин предложит инвесторам получить доход от еврооблигаций в рублях. Затем деньги будут конвертироваться в валюту по курсу на день зачисления. Он отметил, что новый механизм выплат коснется гособлигаций, номинированных в долларах и евро.

Ранее минфин США не продлил лицензию, которая позволяла Минфину России обслуживать часть суверенного долга страны. В российском министерстве заявили, что будут обслуживать госдолг в рублях через НРД. Позднее американский минфин запретил инвесторам в США покупать российские гособлигации как на первичном, так и на вторичном рынке. Инвесторы смогут только продавать и держать такие бумаги.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных