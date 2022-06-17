Силуанов анонсировал выплату купона по еврооблигациям в конце июня
Минфин России в конце июня выплатит купон по суверенному долгу РФ, его держатели смогут получить выплату в рублях, конвертировать их и вывести в валюте, заявил в интервью РБК министр финансов Антон Силуанов.
«В конце текущего месяца, в конце июня, у нас будет очередной платеж по купонам. Мы это сделаем в рублях. Инвестор может сразу получить, может подумать и прийти через какое-то время. По курсу на конец текущего месяца, на конец оплаты он всегда сможет конвертировать эти рубли в ту валюту, которую пожелает, и спокойно вывести из страны, никаких ограничений нет», — рассказал министр (цитата по ТАСС).
Накануне Силуанов сообщил, что в условиях санкций Минфин предложит инвесторам получить доход от еврооблигаций в рублях. Затем деньги будут конвертироваться в валюту по курсу на день зачисления. Он отметил, что новый механизм выплат коснется гособлигаций, номинированных в долларах и евро.
Ранее минфин США не продлил лицензию, которая позволяла Минфину России обслуживать часть суверенного долга страны. В российском министерстве заявили, что будут обслуживать госдолг в рублях через НРД. Позднее американский минфин запретил инвесторам в США покупать российские гособлигации как на первичном, так и на вторичном рынке. Инвесторы смогут только продавать и держать такие бумаги.