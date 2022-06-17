Силуанов анонсировал выплату купона по еврооблигациям в конце июня

«В конце текущего месяца, в конце июня, у нас будет очередной платеж по купонам. Мы это сделаем в рублях. Инвестор может сразу получить, может подумать и прийти через какое-то время. По курсу на конец текущего месяца, на конец оплаты он всегда сможет конвертировать эти рубли в ту валюту, которую пожелает, и спокойно вывести из страны, никаких ограничений нет», — рассказал министр (цитата по ТАСС).