Минфин предложит держателям евробондов выплаты в рублях

«Логика такая — мы будем в этих условиях предоставлять возможность держателям наших облигаций получать выплаты в рублях с возможностью последующей конвертации в валюту, при этом эта конвертация будет независимо от времени. Мы перечислим купон на рублевый счет, на момент прихода инвестора эти деньги будут конвертироваться по курсу, по которому перечисление произошло», - рассказал Силуанов (цитата по «Интерфаксу»).