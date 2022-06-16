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Финансы

Минфин предложит держателям евробондов выплаты в рублях

Ведомости

Министерство финансов предложит держателям суверенного долга РФ выплаты в рублях с возможностью затем конвертировать их в валюту, сообщил министр финансов Антон Силуанов в кулуарах ПМЭФ.

«Логика такая — мы будем в этих условиях предоставлять возможность держателям наших облигаций получать выплаты в рублях с возможностью последующей конвертации в валюту, при этом эта конвертация будет независимо от времени. Мы перечислим купон на рублевый счет, на момент прихода инвестора эти деньги будут конвертироваться по курсу, по которому перечисление произошло», - рассказал Силуанов (цитата по «Интерфаксу»).

Он отметил, что новый механизм выплат коснется гособлигаций, номинированных в долларах и евро. По его словам, рублевые счета будут находиться в «Национальном расчетном депозитарии», а для конвертации валюты привлекут банки, которым еще не ограничили работу с ней. 

«Мы можем сделать так, чтобы лошадь пришла на водопой, но не можем заставить лошадь пить. (...) Но сделать так, чтобы доступ к воде был — мы это сделаем», — подчеркнул министр.

В конце мая Силуанов рассказал «Ведомостям», что расчеты с держателями российских евробондов будут происходить по схеме, аналогичной оплате поставок газа в недружественные страны, но наоборот. Инвестору нужно будет открыть валютный и рублевый счета в российском банке и выдавать поручения на продажу валюты, чтобы получить выплаты. 

Ранее Минфин США не продлил лицензию, которая позволяла Минфину России обслуживать часть суверенного долга страны. В российском министерстве заявили, что будут обслуживать госдолг в рублях через НРД. Позднее Минфин США запретил американским инвесторам покупать российские гособлигации как на первичном, так и на вторичном рынке. Инвесторы смогут только продавать и держать такие бумаги. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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