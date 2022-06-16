Минфин предложит держателям евробондов выплаты в рублях
Министерство финансов предложит держателям суверенного долга РФ выплаты в рублях с возможностью затем конвертировать их в валюту, сообщил министр финансов Антон Силуанов в кулуарах ПМЭФ.
«Логика такая — мы будем в этих условиях предоставлять возможность держателям наших облигаций получать выплаты в рублях с возможностью последующей конвертации в валюту, при этом эта конвертация будет независимо от времени. Мы перечислим купон на рублевый счет, на момент прихода инвестора эти деньги будут конвертироваться по курсу, по которому перечисление произошло», - рассказал Силуанов (цитата по «Интерфаксу»).
Он отметил, что новый механизм выплат коснется гособлигаций, номинированных в долларах и евро. По его словам, рублевые счета будут находиться в «Национальном расчетном депозитарии», а для конвертации валюты привлекут банки, которым еще не ограничили работу с ней.
«Мы можем сделать так, чтобы лошадь пришла на водопой, но не можем заставить лошадь пить. (...) Но сделать так, чтобы доступ к воде был — мы это сделаем», — подчеркнул министр.
В конце мая Силуанов рассказал «Ведомостям», что расчеты с держателями российских евробондов будут происходить по схеме, аналогичной оплате поставок газа в недружественные страны, но наоборот. Инвестору нужно будет открыть валютный и рублевый счета в российском банке и выдавать поручения на продажу валюты, чтобы получить выплаты.
Ранее Минфин США не продлил лицензию, которая позволяла Минфину России обслуживать часть суверенного долга страны. В российском министерстве заявили, что будут обслуживать госдолг в рублях через НРД. Позднее Минфин США запретил американским инвесторам покупать российские гособлигации как на первичном, так и на вторичном рынке. Инвесторы смогут только продавать и держать такие бумаги.