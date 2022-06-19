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Бизнесмен Малкин подал в суд на Credit Suisse из-за потери почти 500 млн евро

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Российский бизнесмен и экс-сенатор от Бурятии Виталий Малкин подал иск в суд на швейцарский Credit Suisse из-за убытков в размере 500 млн швейцарских франков (491 млн евро), сообщает Le Figaro со ссылкой на газету Sonntagzeitung. Банк отвергает все обвинения. 

Проживающий в Монако бывший президент банка «Российский кредит» Виталий Малкин и его бывший деловой партнер и экс-премьер Грузии Бидзина Иванишвили уполномочили подать в суд на Credit Suisse американскую фирму Quinn Emanuel. Иск связан с делом бывшего управляющего банка Патриса Лескодрона. Он обвиняется в мошенничестве с активами клиентов, среди которых оказались Иванишвили и Малкин. 

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Credit Suisse в этом деле признали потерпевшей стороной, говорится в статье. Малкин решился обратиться в суд, поскольку бывший грузинский премьер в конце марта выиграл дело в Верховном суде Бермудских островов. Его фигурантом был Лескодрон. 

Судья постановил, что Иванишвили понес убытки в размере $553 млн в результате инвестиций через дочернюю компанию Credit Suisse на Бермудских островах. Это произошло из-за «неэффективного управления финансовым консультантом», говорится в статье. 

После смерти бывшего управляющего банка прокуратура возбудила против Credit Suisse отдельное дело, однако там настаивают, что бывший сотрудник действовал в одиночку.

О расследовании в отношении Лескодрона стало известно в начале 2016 г. Ему предъявили обвинения в мошенничестве, присвоении денег клиентов и злоупотреблении служебным положением, писал Bloomberg. По версии следствия, управляющий тайно использовал средства одних клиентов для того, чтобы покрыть инвестиционные убытки других.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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