Бизнесмен Малкин подал в суд на Credit Suisse из-за потери почти 500 млн евро

Проживающий в Монако бывший президент банка «Российский кредит» Виталий Малкин и его бывший деловой партнер и экс-премьер Грузии Бидзина Иванишвили уполномочили подать в суд на Credit Suisse американскую фирму Quinn Emanuel. Иск связан с делом бывшего управляющего банка Патриса Лескодрона. Он обвиняется в мошенничестве с активами клиентов, среди которых оказались Иванишвили и Малкин.