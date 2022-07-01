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Финансы

ЦБ ограничит переплату по новым ипотечным кредитам

Ведомости

Переплата по новым ипотечным кредитам будет ограничена — поправки об этом в закон «О потребительском кредите (займе)» вступят в силу 3 июля, сообщается на сайте Банка России.

Поправки в закон распространят на ипотеку нормы по защите прав заемщиков, которые уже доказали свою эффективность в необеспеченном потребительском кредитовании, отмечается в сообщении. Нововведения вводят полную стоимость кредита (ПСК) для ипотеки, — ранее эта норма применялась лишь в отношении необеспеченных ссуд и автокредитов. В момент заключения договора ставка не может превышать наименьшую из двух величин – 365% годовых или рассчитанное ЦБ среднерыночное значение ПСК – более чем на треть.

«Ограничение ПСК позволяет сбалансировать интересы кредитора и заемщика и защитить человека от чрезмерной долговой нагрузки. Сейчас для финансового рынка важнее сохранить платежеспособность клиентов, а не компенсировать за их счет свои издержки», — сказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута, чьи слова приводятся в сообщении.

ПСК отражает ставку в процентах годовых по кредиту и включает все затраты заемщика на обслуживание кредита: сюда входят стоимость фондирования риска, административно-хозяйственные расходы и маржа банков, а также комиссии или расходы на страховку. Поэтому значение ПСК обычно выше процентной ставки, заявляемой банком в рекламе.

При этом предельные значения ПСК по кредитам ЦБ считает с большим лагом из-за специфики предоставления отчетности банками: предельные значения ПСК для кредитов, которые будут выдаваться в III квартале, рассчитывались по данным I квартала. ЦБ 16 мая опубликовал среднерыночные и предельные значения ПСК на III квартал – там появились значения и для ипотеки. Среднерыночное значение ПСК по кредитам на покупку недвижимости или рефинансирование задолженности на III квартал текущего года установлено в 10,74% (предельное – 14,32%).

В начале июня, когда ключевая ставка была 11%, Ассоциация банков России (АБР) направила письма заместителю председателя правительства Марату Хуснуллину и ЦБ с просьбой до конца года не применять ограничение ПСК для ипотеки — банки опасались остановки ипотечного кредитования в III квартале из-за того, что среднерыночное значение ПСК для ипотеки было ниже ключевой ставки, писали «Ведомости».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных