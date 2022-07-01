ЦБ ограничит переплату по новым ипотечным кредитам

Поправки в закон распространят на ипотеку нормы по защите прав заемщиков, которые уже доказали свою эффективность в необеспеченном потребительском кредитовании, отмечается в сообщении. Нововведения вводят полную стоимость кредита (ПСК) для ипотеки, — ранее эта норма применялась лишь в отношении необеспеченных ссуд и автокредитов. В момент заключения договора ставка не может превышать наименьшую из двух величин – 365% годовых или рассчитанное ЦБ среднерыночное значение ПСК – более чем на треть.