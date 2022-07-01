ЦБ ограничит переплату по новым ипотечным кредитам
Переплата по новым ипотечным кредитам будет ограничена — поправки об этом в закон «О потребительском кредите (займе)» вступят в силу 3 июля, сообщается на сайте Банка России.
Поправки в закон распространят на ипотеку нормы по защите прав заемщиков, которые уже доказали свою эффективность в необеспеченном потребительском кредитовании, отмечается в сообщении. Нововведения вводят полную стоимость кредита (ПСК) для ипотеки, — ранее эта норма применялась лишь в отношении необеспеченных ссуд и автокредитов. В момент заключения договора ставка не может превышать наименьшую из двух величин – 365% годовых или рассчитанное ЦБ среднерыночное значение ПСК – более чем на треть.
«Ограничение ПСК позволяет сбалансировать интересы кредитора и заемщика и защитить человека от чрезмерной долговой нагрузки. Сейчас для финансового рынка важнее сохранить платежеспособность клиентов, а не компенсировать за их счет свои издержки», — сказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута, чьи слова приводятся в сообщении.
ПСК отражает ставку в процентах годовых по кредиту и включает все затраты заемщика на обслуживание кредита: сюда входят стоимость фондирования риска, административно-хозяйственные расходы и маржа банков, а также комиссии или расходы на страховку. Поэтому значение ПСК обычно выше процентной ставки, заявляемой банком в рекламе.
При этом предельные значения ПСК по кредитам ЦБ считает с большим лагом из-за специфики предоставления отчетности банками: предельные значения ПСК для кредитов, которые будут выдаваться в III квартале, рассчитывались по данным I квартала. ЦБ 16 мая опубликовал среднерыночные и предельные значения ПСК на III квартал – там появились значения и для ипотеки. Среднерыночное значение ПСК по кредитам на покупку недвижимости или рефинансирование задолженности на III квартал текущего года установлено в 10,74% (предельное – 14,32%).
В начале июня, когда ключевая ставка была 11%, Ассоциация банков России (АБР) направила письма заместителю председателя правительства Марату Хуснуллину и ЦБ с просьбой до конца года не применять ограничение ПСК для ипотеки — банки опасались остановки ипотечного кредитования в III квартале из-за того, что среднерыночное значение ПСК для ипотеки было ниже ключевой ставки, писали «Ведомости».