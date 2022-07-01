Мосбиржа и участники финрынка создадут клуб защиты инвесторов

Предполагается, что члены клуба будут на постоянной основе взаимодействовать с участниками рынка по вопросам введенных со стороны западных стран ограничений, предоставлять консультации и разъяснения, уделяя особое внимание защите прав неквалифицированных инвесторов. Для оперативного ответа на вопросы инвесторов в текущих условиях на сайте НРД будет постоянно обновляться список вопросов и ответов на актуальные темы, отмечается в сообщении.