Мосбиржа и участники финрынка создадут клуб защиты инвесторов
Московская биржа совместно с участниками финансового рынка создаст клуб защиты инвесторов для отстаивания их прав и интересов в условиях экономических ограничений, говорится на сайте Мосбиржи.
Представители Мосбиржи, Национального расчетного депозитария (НРД), крупнейших российских банков, брокеров, управляющих компаний и профессиональных ассоциаций провели встречу, где обсудили вопросы защиты прав инвесторов в условиях санкций, наложенных Евросоюзом на НРД, а также решили создать клуб защиты инвесторов для консультирования, помощи и отстаивания их интересов.
«Внешние ограничения, с которыми столкнулись инвесторы, требуют объединения усилий всех участников рынка», — говорится в сообщении.
Предполагается, что члены клуба будут на постоянной основе взаимодействовать с участниками рынка по вопросам введенных со стороны западных стран ограничений, предоставлять консультации и разъяснения, уделяя особое внимание защите прав неквалифицированных инвесторов. Для оперативного ответа на вопросы инвесторов в текущих условиях на сайте НРД будет постоянно обновляться список вопросов и ответов на актуальные темы, отмечается в сообщении.
Кроме того, Мосбиржа заявила о намерении отстаивать интересы инвесторов и НРД в европейской юрисдикции, в том числе оспорить решение ЕС о введении санкций против НРД. Это позволит защитить права инвесторов, чьи активы оказались заблокированы международными расчетными депозитариями, говорится в сообщении.
«Защита интересов инвесторов – ключевая задача клуба, создаваемого на базе Московской биржи. Для ее решения клуб применит все юридические и переговорные возможности, доступные в текущих условиях, и поможет инвесторам оперативно получать достоверную информацию», — сказал председатель наблюдательного совета Мосбиржи Сергей Швецов, его слова приводятся в сообщении.
Кредитные организации и их клиенты заинтересованы в разрешении сложившейся ситуации с заблокированными активами, подтвердил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков. Президент Национальной ассоциации участников фондового рынка Алексей Тимофеев тоже выразил надежду, что клубу удастся найти решение для освобождения от блокировки ценных бумаг, которые учитываются на счетах НРД в глобальных европейских депозитариях.
«Такая блокировка, существенно нарушающая право собственности большого числа инвесторов, подрывает традиционное доверие к европейской финансовой индустрии и вызывает сожаление», — сказал он.
3 июня ЕС ввел шестой пакет санкций в отношении России из-за военной спецоперации на Украине. В санкционный список попали свыше 60 физлиц и 18 организаций, в том числе НРД.