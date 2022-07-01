Страны ЕС заморозили активы россиян на $14,6 млрд
Страны Евросоюза заморозили $14,6 млрд активов россиян, попавших под санкции, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
«ЕС и его союзники работают над способами более эффективного выявления активов лиц, подпадающих под санкции, в то время как некоторые страны просят рекомендации о том, как справиться с расходами на управление замороженными активами», — пишет агентство.
Источники утверждают, что ЕС также работает над новыми санкциями, направленными против российского золота. Это соответствует намерениями стран «большой семерки» (G7) по лишению России источников дохода. Новый пакет ограничений будет включать в себя поправки, уточнения и исправления к ранее утвержденным мерам, которые могут включать в себя изменения в правилах транзита санкционных товаров в Калининград через Литву из остальной части России, добавили собеседники.
29 июня минфин США отчитался о заморозке активов россиян на сумму более $30 млрд. Международная группа по поиску российских активов, созданная на базе ведомства, помогла заморозить резервы Банка России на сумму около $300 млрд руб., арестовать или заморозить яхты и элитную недвижимость россиян, попавших под санкции, и ограничить доступ РФ к мировой финансовой системе.
Комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс ранее сообщил, что страны Евросоюза в рамках санкций заморозили резервы ЦБ на сумму около 23 млрд евро, или $24,5 млрд. По его словам, в ЕС находится менее 10% замороженных резервов России. По его словам, США заморозили резервы Банка России на $100 млрд. Также страны ЕС заморозили яхты и виллы россиян стоимостью около 10 млрд евро.