Страны ЕС заморозили активы россиян на $14,6 млрд

Источники утверждают, что ЕС также работает над новыми санкциями, направленными против российского золота. Это соответствует намерениями стран «большой семерки» (G7) по лишению России источников дохода. Новый пакет ограничений будет включать в себя поправки, уточнения и исправления к ранее утвержденным мерам, которые могут включать в себя изменения в правилах транзита санкционных товаров в Калининград через Литву из остальной части России, добавили собеседники.