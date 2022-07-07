Международные резервы ЦБ сократились за июнь на $3,3 млрд
Международные резервы Банка России по данным на 1 июля составляли $584,1 млрд – на $3,3 млрд меньше, чем по состоянию на 1 июня этого года, следует из данных ЦБ. По данным на 1 июля прошлого года, резервы ЦБ составляли $591,7 млрд.
Международные резервы РФ – это высоколиквидные иностранные активы, которые находятся в распоряжении Центробанка и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции и средств в иностранной валюте.
После начала спецоперации западные страны заморозили около половины активов Банка России на сумму около $300 млрд. Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ готовится к правовой защите замороженных в США активов.
Ранее комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что страны Евросоюза в рамках санкций заморозили резервы ЦБ на сумму около 23 млрд евро, или $24,5 млрд. По его словам, в ЕС находится менее 10% замороженных резервов России. Он добавил, что США заморозили резервы Банка России на $100 млрд. Также страны ЕС заморозили яхты и виллы россиян стоимостью около 10 млрд евро.
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