Еврокомиссия готовит юридическую базу для конфискации российских активов

По данным ЕК, Евросоюз в рамках санкций в отношении России в связи со спецоперацией на Украине заморозил активы российских бизнесменов на сумму порядка €10 млрд. Объем замороженных активов Банка России в Европе по данным на конец мая составил около €23 млрд. По словам еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейдерса, это «ничтожно мало» по сравнению с ожидавшимися показателями, а также с уровнем активов, замороженных в США, которые оцениваются примерно в $100 млрд.