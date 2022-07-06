Еврокомиссия готовит юридическую базу для конфискации российских активов
Еврокомиссия (ЕК) занимается подготовкой юридической базы, которая позволит передать замороженные российские активы Украине для восстановления, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Европарламенте. Об этом пишет ТАСС.
«Еврокомиссия считает справедливым и готовит правовую базу, чтобы замороженные российские активы и активы российских олигархов были переданы на нужды восстановления Украины», – отметила фон дер Ляйен.
По ее словам, G7 и Евросоюз до завершения боевых действий проведут заседание экспертной комиссии по подготовке к восстановлению страны.
По данным ЕК, Евросоюз в рамках санкций в отношении России в связи со спецоперацией на Украине заморозил активы российских бизнесменов на сумму порядка €10 млрд. Объем замороженных активов Банка России в Европе по данным на конец мая составил около €23 млрд. По словам еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейдерса, это «ничтожно мало» по сравнению с ожидавшимися показателями, а также с уровнем активов, замороженных в США, которые оцениваются примерно в $100 млрд.
29 июня минфин США отчитался о заморозке активов россиян на сумму более $30 млрд. Международная группа по поиску российских активов, созданная на базе ведомства, помогла заморозить резервы Банка России на сумму около $300 млрд руб., арестовать или заморозить яхты и элитную недвижимость россиян, попавших под санкции, и ограничить доступ России к мировой финансовой системе.
Ранее на проходящей в швейцарском Лугано конференции, посвященной восстановлению Украины, президент Швейцарии Иньяцио Кассис выступил против идеи о конфискации замороженных российских активов. Президент подчеркнул, что право собственности и его защита являются основополагающими для либеральной демократии. По мнению Кассиса, такие предложения создадут серьезный прецедент.