Президент Швейцарии выступил против конфискации российских активов в пользу Украины
Президент Швейцарии Иньяцио Кассис выступил против плана Украины конфисковать замороженные российские активы в странах Запада на сумму $500 млрд и направить их на восстановление страны, пишет The Guardian.
Об этом Кассис заявил на конференции, проходящей в Лугано и посвященной восстановлению Украины. Президент подчеркнул, что право собственности и его защита являются основополагающими для либеральной демократии. По мнению Кассиса, такие предложения создадут серьезный прецедент. Он отметил, что права могут быть нарушены, как это было в пандемию, но необходимо серьезное юридическое обоснование и правовая основа.
«Право собственности, право собственности – это основное право, право человека. Вы должны обеспечить защиту граждан от власти государства. Это то, что мы называем либеральной демократией», – сказал Кассис.
Издание отмечает, что Швейцария входит в число немногих стран с жесткими законами о банковской тайне и которая «не испытывает энтузиазма» по поводу конфискации частной собственности в политических целях.
Замораживание активов для выяснения их собственности и наличия какой-либо причинно-следственной связи с войной или совершенным преступлением является законным, отметил Кассис, но нужно следовать принципу соразмерности в соответствии с международным правом.
Идею об использовании замороженных активов России на восстановление Украины поддержала министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
«Мы предлагаем найти формулу создания национального и международного законодательства для возможности конфискации замороженных активов в случае неспровоцированной агрессии, которая будет нормой», – заявил на конференции премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, объем замороженных по всему миру российских активов составляет от $300 млрд до $500 млрд.
Издание также напомнило, что ранее Кассис медлил с рассмотрением в парламенте закона, позволяющего провести конфискацию активов. В марте Швейцарская ассоциация банкиров сообщала, что на счетах российских граждан находится порядка 150-200 млрд швейцарских франков.
С начала спецоперции западные страны заморозили российские золотовалютные резервы, а также имущество граждан России и государства.
10 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принудительном изъятии собственности Российской Федерации и ее резидентов. В соответствии с положениями закона принудительное изъятие объектов российской собственности будет осуществляться без какой-либо компенсации ее стоимости. В начале апреля Верховная рада приняла закон, расширяющий конфискацию имущества также на всех, кто поддерживает проведение спецоперации на территории Украины, включая ее граждан. Общая сумма арестованных на Украине активов России и ее граждан достигла 33 млрд руб.