Президент Швейцарии выступил против конфискации российских активов в пользу Украины

Об этом Кассис заявил на конференции, проходящей в Лугано и посвященной восстановлению Украины. Президент подчеркнул, что право собственности и его защита являются основополагающими для либеральной демократии. По мнению Кассиса, такие предложения создадут серьезный прецедент. Он отметил, что права могут быть нарушены, как это было в пандемию, но необходимо серьезное юридическое обоснование и правовая основа.