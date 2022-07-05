Газета
Политика

Президент Швейцарии выступил против конфискации российских активов в пользу Украины

Ведомости

Президент Швейцарии Иньяцио Кассис выступил против плана Украины конфисковать замороженные российские активы в странах Запада на сумму $500 млрд и направить их на восстановление страны, пишет The Guardian.

Об этом Кассис заявил на конференции, проходящей в Лугано и посвященной восстановлению Украины. Президент подчеркнул, что право собственности и его защита являются основополагающими для либеральной демократии. По мнению Кассиса, такие предложения создадут серьезный прецедент. Он отметил, что права могут быть нарушены, как это было в пандемию, но необходимо серьезное юридическое обоснование и правовая основа.   

«Право собственности, право собственности – это основное право, право человека. Вы должны обеспечить защиту граждан от власти государства. Это то, что мы называем либеральной демократией», – сказал Кассис.

Издание отмечает, что Швейцария входит в число немногих стран с жесткими законами о банковской тайне и которая «не испытывает энтузиазма» по поводу конфискации частной собственности в политических целях.

Замораживание активов для выяснения их собственности и наличия какой-либо причинно-следственной связи с войной или совершенным преступлением является законным, отметил Кассис, но нужно следовать принципу соразмерности в соответствии с международным правом.

Идею об использовании замороженных активов России на восстановление Украины поддержала министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

«Мы предлагаем найти формулу создания национального и международного законодательства для возможности конфискации замороженных активов в случае неспровоцированной агрессии, которая будет нормой», – заявил на конференции премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, объем замороженных по всему миру российских активов составляет от $300 млрд до $500 млрд.

Издание также напомнило, что ранее Кассис медлил с рассмотрением в парламенте закона, позволяющего провести конфискацию активов. В марте Швейцарская ассоциация банкиров сообщала, что на счетах российских граждан находится порядка 150-200 млрд швейцарских франков.

С начала спецоперции западные страны заморозили российские золотовалютные резервы, а также имущество граждан России и государства.

10 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принудительном изъятии собственности Российской Федерации и ее резидентов. В соответствии с положениями закона принудительное изъятие объектов российской собственности будет осуществляться без какой-либо компенсации ее стоимости. В начале апреля Верховная рада приняла закон, расширяющий конфискацию имущества также на всех, кто поддерживает проведение спецоперации на территории Украины, включая ее граждан. Общая сумма арестованных на Украине активов России и ее граждан достигла 33 млрд руб.

Ранее по теме: На Украине арестовали активы России и ее граждан на 33 млрд рублей

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных