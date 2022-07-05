На Украине арестовали активы России и ее граждан на 33 млрд рублей
Общая сумма арестованных на Украине активов России и ее граждан достигла 33 млрд руб., этот процесс продолжается, заявила генпрокурор страны Ирина Венедиктова.
«По состоянию на эту минуту оценочная стоимость уже оцененных активов [России и россиян в стране], арестованных в рамках уголовного производства правоохранительными органами Украины, составляет не менее 33 млрд руб.», — написала Венедиктова в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признана в России экстремистской и запрещена).
По ее словам, задача украинских правоохранительных органов — «выявить, увидеть связи, не допустить смены хозяев, арестовать, обеспечить передачу имущества или денег под контроль государства».
О том, что на Украине к концу лета начнется массовая конфискация активов россиян и граждан, сотрудничающих с российскими властями, в конце июня заявил министр юстиции Украины Денис Малюська. По его словам, «среди аффилированных с РФ лиц прецеденты тоже есть», в частности, на тот момент уже лишились своих активов в стране собственники Сбербанка и Проминвестбанка.
10 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принудительном изъятии собственности Российской Федерации и ее резидентов. В соответствии с положениями закона принудительное изъятие объектов российской собственности будет осуществляться без какой-либо компенсации ее стоимости. В украинском парламенте объяснили, что такой закон был принят из-за «агрессивных действий России против Украины».
В начале апреля Рада приняла закон, расширяющий конфискацию имущества также на всех, кто поддерживает проведение спецоперации на территории Украины, включая ее граждан. Так, действие закона о национализации имущества распространяется на граждан России, лиц, которые не являются россиянами, но тесно связаны со страной, в частности, проживают или работают на ее территории. В этот перечень также попали физические и юридические лица, которые «не прекратили осуществление своей экономической, в том числе хозяйственной, деятельности на территории России в период действия военного положения на Украине».