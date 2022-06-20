На Украине анонсировали массовую конфискацию имущества россиян
«Этап массовой конфискации мы ожидаем где-то ближе к концу лета. Сейчас среди аффилированных с РФ лиц прецеденты тоже есть. Например, собственники Сбербанка, Проминвестбанка своего имущества уже лишились. Большой массив будет ближе к концу лета», — сказал Малюська.
10 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принудительном изъятии собственности Российской Федерации и ее резидентов. Законопроект внесли в парламент 2 марта, на следующий день он был одобрен Верховной радой. В соответствии с положениями закона принудительное изъятие объектов российской собственности будет осуществляться без какой-либо компенсации ее стоимости. В украинском парламенте объяснили, что такой закон был принят из-за «агрессивных действий России против Украины».
В начале апреля Рада приняла закон, расширяющий конфискацию имущества также на всех, кто поддерживает проведение спецоперации на территории Украины, включая ее граждан. Так, действие закона о национализации имущества распространяется на граждан России, лиц, которые не являются россиянами, но тесно связаны со страной, в частности, проживают или работают на ее территории. В этот перечень также попали физические и юридические лица, которые «не прекратили осуществление своей экономической, в том числе хозяйственной, деятельности на территории России в период действия военного положения на Украине».