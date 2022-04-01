Верховная Рада расширила действие закона о национализации имущества россиян
Верховная Рада Украины приняла закон о национализации имущества граждан России и всех, кто поддерживает проведение спецоперации на территории республики, передает пресс-служба правящей партии «Слуга народа».
Документом предусмотрено внесение изменений в ранее принятый закон «Об основных принципах принудительного изъятия на Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов». «Мы законодательно зафиксировали возможность национализировать имущество не только находящихся на Украине российских компаний, но и российских граждан», – пояснил соавтор законопроекта, председатель комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.
Согласно документу, действие закона о национализации имущества распространяется на граждан России, лиц, которые не являются россиянами, но тесно связаны со страной, в частности, проживают или работают на ее территории. В этот перечень также попали физические и юридические лица, которые «не прекратили осуществление своей экономической, в том числе хозяйственной, деятельности на территории России в период действия военного положения на Украине».
10 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принудительном изъятии собственности Российской Федерации и ее резидентов. Законопроект внесли в парламент 2 марта, на следующий день он был одобрен Верховной радой. В числе его соавторов — экс-премьер Юлия Тимошенко и руководитель фракции «Слуга народа», член делегации страны на российско-украинских переговорах об урегулировании Давид Арахамия.
В соответствии с положениями закона принудительное изъятие объектов российской собственности будет осуществляться без какой-либо компенсации ее стоимости. В украинской парламенте объяснили, что такой закон был принят из-за «агрессивных действий России против Украины».