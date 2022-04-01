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Верховная Рада расширила действие закона о национализации имущества россиян

Ведомости

Верховная Рада Украины приняла закон о национализации имущества граждан России и всех, кто поддерживает проведение спецоперации на территории республики, передает пресс-служба правящей партии «Слуга народа».

Документом предусмотрено внесение изменений в ранее принятый закон «Об основных принципах принудительного изъятия на Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов». «Мы законодательно зафиксировали возможность национализировать имущество не только находящихся на Украине российских компаний, но и российских граждан», – пояснил соавтор законопроекта, председатель комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха. 

Согласно документу, действие закона о национализации имущества распространяется на граждан России, лиц, которые не являются россиянами, но тесно связаны со страной, в частности, проживают или работают на ее территории. В этот перечень также попали физические и юридические лица, которые «не прекратили осуществление своей экономической, в том числе хозяйственной, деятельности на территории России в период действия военного положения на Украине». 

10 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принудительном изъятии собственности Российской Федерации и ее резидентов. Законопроект внесли в парламент 2 марта, на следующий день он был одобрен Верховной радой. В числе его соавторов — экс-премьер Юлия Тимошенко и руководитель фракции «Слуга народа», член делегации страны на российско-украинских переговорах об урегулировании Давид Арахамия.

В соответствии с положениями закона принудительное изъятие объектов российской собственности будет осуществляться без какой-либо компенсации ее стоимости. В украинской парламенте объяснили, что такой закон был принят из-за «агрессивных действий России против Украины».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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