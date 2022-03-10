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Зеленский подписал закон о конфискации российской собственности

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принудительном изъятии собственности Российской Федерации и ее резидентов, сообщает Верховная рада в своем Telegram-канале. 

Законопроект внесли в парламент 2 марта, на следующий день он был одобрен Верховной радой. В числе его соавторов — экс-премьер Юлия Тимошенко и руководитель фракции «Слуга народа» и член делегации страны на российско-украинских переговорах об урегулировании Давид Арахамия.

В соответствии с положениями закона принудительное изъятие объектов российской собственности будет осуществляться без какой-либо компенсации ее стоимости. В украинской парламенте объяснили, что такой закон был принят из-за «агрессивных действий России против Украины и украинского народа».

1 марта МИД Польши инициировал процесс изъятия российской недвижимости в республике. Речь идет о зданиях по адресам: ул. Собеского, 100 (заброшенное здание) и ул. Келецкая, 45 (средняя школа при посольстве России в Польше). Как указал МИД, в отношении этих объектов «вынесены окончательные решения польских судов, предписывающие передать их законному владельцу — государственному казначейству республики».

24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью Москвы президент России Владимир Путин назвал в том числе демилитаризацию и денацификацию республики. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сказал, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В ведомстве полагают, что в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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