Зеленский подписал закон о конфискации российской собственности
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принудительном изъятии собственности Российской Федерации и ее резидентов, сообщает Верховная рада в своем Telegram-канале.
Законопроект внесли в парламент 2 марта, на следующий день он был одобрен Верховной радой. В числе его соавторов — экс-премьер Юлия Тимошенко и руководитель фракции «Слуга народа» и член делегации страны на российско-украинских переговорах об урегулировании Давид Арахамия.
В соответствии с положениями закона принудительное изъятие объектов российской собственности будет осуществляться без какой-либо компенсации ее стоимости. В украинской парламенте объяснили, что такой закон был принят из-за «агрессивных действий России против Украины и украинского народа».
1 марта МИД Польши инициировал процесс изъятия российской недвижимости в республике. Речь идет о зданиях по адресам: ул. Собеского, 100 (заброшенное здание) и ул. Келецкая, 45 (средняя школа при посольстве России в Польше). Как указал МИД, в отношении этих объектов «вынесены окончательные решения польских судов, предписывающие передать их законному владельцу — государственному казначейству республики».
24 февраля Россия начала военную операцию в Донбассе и на Украине. Целью Москвы президент России Владимир Путин назвал в том числе демилитаризацию и денацификацию республики. 2 марта представитель Минобороны Игорь Конашенков сказал, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В ведомстве полагают, что в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.