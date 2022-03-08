Зеленский заявил о готовности обсуждать вопросы Крыма и Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу ABC ответил на вопрос о признании Крыма российским и независимости Донецкой и Луганской народных республик. Глава Украины заявил о готовности обсуждать статус территорий.
«Можем это обсуждать и найти компромисс о том, как люди там будут жить дальше», — сказал Зеленский американскому телеканалу.
Он также отметил, что Украина «не готова к ультиматумам» России по вопросу отказа от стремления в НАТО и признания Крыма, ЛНР и ДНР.
Президент Украины ранее заявил, что готов обсуждать с президентом России Владимиром Путиным все вопросы, в том числе статус Донбасса, проблематику русского языка на Украине и нынешнюю ситуацию.
24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.