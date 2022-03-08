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Зеленский заявил о готовности обсуждать вопросы Крыма и Донбасса

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу ABC ответил на вопрос о признании Крыма российским и независимости Донецкой и Луганской народных республик. Глава Украины заявил о готовности обсуждать статус территорий.

«Можем это обсуждать и найти компромисс о том, как люди там будут жить дальше», — сказал Зеленский американскому телеканалу.

Он также отметил, что Украина «не готова к ультиматумам» России по вопросу отказа от стремления в НАТО и признания Крыма, ЛНР и ДНР.

Президент Украины ранее заявил, что готов обсуждать с президентом России Владимиром Путиным все вопросы, в том числе статус Донбасса, проблематику русского языка на Украине и нынешнюю ситуацию.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент заверил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных