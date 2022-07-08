Газета
Финансы

Россияне увеличили спрос на банкротство без суда

Ведомости

Многофункциональные центры (МФЦ) в апреле-июне запустили процедуру бесплатного банкротства без суда для 1651 человека — показатель стал рекордным за все время существования такой опции, сообщил РБК со ссылкой на данные Единого федерального реестра сведений о банкротстве («Федресурс»).

Количество одобренных заявок в этот период выросло на 28,8% по сравнению с первым кварталом года. За апрель-июнь россияне подали 2700 заявок на банкротство без суда — их количество выросло на 15,7% по сравнению с предыдущим кварталом.

Банкротство без суда

Банкротство по упрощенной схеме доступно при сумме задолженности сот 50 000 до 500 000 руб. Подать заявление можно через многофункциональные центры (МФЦ) после завершения процедуры исполнительного производства. Кроме того, у должника должно быть постановление от Федеральной службы судебных приставов (ФССП), подтверждающие отсутствие у него имущества и денежных средств.

Ранее физлица имели возможность становиться банкротами только при наличии долгов на сумму от 500 000 руб. Для этого следовало обратиться в Арбитражный суд. Однако в марте 2020 г. президент России Владимир Путин поручил сделать процедуру банкротства «посильной и не обременительной»

Руководитель «Федресурса» Алексей Юхнин пояснил, что количество обращений растет из-за «информационной кампании» и упрощения доступа к процедуре для пенсионеров. Он напомнил, что с 1 февраля вступил в силу закон, который защищает от взыскания прожиточный минимум. По его мнению, этот процесс наберет массовость в середине 2023 г. с учетом лага на инертность системы.

Возможность подать заявление на банкротство в упрощенном порядке появилась в России с 1 сентября 2020 г. С этого момента подали заявление на признание банкротами более 20 500 человек, из них 45,6% (почти 9400 человек) получили одобрение. Процедура длится полгода, банкротами по ней были признаны 6300 россиян.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Ранее по теме: В правительстве вернулись к работе над реформой банкротства юрлиц

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных