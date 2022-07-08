Россияне увеличили спрос на банкротство без суда

Банкротство без суда

Банкротство по упрощенной схеме доступно при сумме задолженности сот 50 000 до 500 000 руб. Подать заявление можно через многофункциональные центры (МФЦ) после завершения процедуры исполнительного производства. Кроме того, у должника должно быть постановление от Федеральной службы судебных приставов (ФССП), подтверждающие отсутствие у него имущества и денежных средств.



Ранее физлица имели возможность становиться банкротами только при наличии долгов на сумму от 500 000 руб. Для этого следовало обратиться в Арбитражный суд. Однако в марте 2020 г. президент России Владимир Путин поручил сделать процедуру банкротства «посильной и не обременительной»