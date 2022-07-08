Россияне увеличили спрос на банкротство без суда
Количество одобренных заявок в этот период выросло на 28,8% по сравнению с первым кварталом года. За апрель-июнь россияне подали 2700 заявок на банкротство без суда — их количество выросло на 15,7% по сравнению с предыдущим кварталом.
Банкротство без суда
Банкротство по упрощенной схеме доступно при сумме задолженности сот 50 000 до 500 000 руб. Подать заявление можно через многофункциональные центры (МФЦ) после завершения процедуры исполнительного производства. Кроме того, у должника должно быть постановление от Федеральной службы судебных приставов (ФССП), подтверждающие отсутствие у него имущества и денежных средств.
Ранее физлица имели возможность становиться банкротами только при наличии долгов на сумму от 500 000 руб. Для этого следовало обратиться в Арбитражный суд. Однако в марте 2020 г. президент России Владимир Путин поручил сделать процедуру банкротства «посильной и не обременительной»
Руководитель «Федресурса» Алексей Юхнин пояснил, что количество обращений растет из-за «информационной кампании» и упрощения доступа к процедуре для пенсионеров. Он напомнил, что с 1 февраля вступил в силу закон, который защищает от взыскания прожиточный минимум. По его мнению, этот процесс наберет массовость в середине 2023 г. с учетом лага на инертность системы.
Возможность подать заявление на банкротство в упрощенном порядке появилась в России с 1 сентября 2020 г. С этого момента подали заявление на признание банкротами более 20 500 человек, из них 45,6% (почти 9400 человек) получили одобрение. Процедура длится полгода, банкротами по ней были признаны 6300 россиян.
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