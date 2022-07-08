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«Газпромбанк» рассмотрит продажу «дочки» в Швейцарии

Ведомости

«Газпромбанк» решил изучить потенциальные варианты будущей работы своей «дочки» в Швейцарии — Gazprombank (Switzerland) Ltd., в том числе продажу отдельных активов или бизнеса в целом, сообщил дочерний банк.

«В настоящее время банк рассчитывает завершить процесс стратегического анализа, включая поиск инвестора, если такой вариант будет реализован, к концу III квартала 2022 г. Стороны, заинтересованные в участии в этом процессе, должны связаться с нашим представителем, используя контактные данные, указанные в этом объявлении», — добавили в банке.

В середине июня первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил, что банк планирует закрыть сделки по продаже дочерних банков в Казахстане и Швейцарии к середине июля. Ведяхин рассказал, что у банка есть покупатель на швейцарскую дочку и сделку планируется закрыть в ближайшем будущем. Главным претендентом на «дочку» Сбера в Казахстане Ведяхин назвал банк «Байтерек». Сделку планировалось закрыть до 5-10 июля.

«Дочки» Сбербанка, ВТБ и Альфа-банка в Казахстане попали под санкции США. В начале мая казахский банк «Центркредит» объявил о закрытии сделки по покупке 100% простых акций Альфа-банк Казахстан. После перерегистрации банк будет переименован в Eco Bank.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных