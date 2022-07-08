«Газпромбанк» рассмотрит продажу «дочки» в Швейцарии

В середине июня первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил, что банк планирует закрыть сделки по продаже дочерних банков в Казахстане и Швейцарии к середине июля. Ведяхин рассказал, что у банка есть покупатель на швейцарскую дочку и сделку планируется закрыть в ближайшем будущем. Главным претендентом на «дочку» Сбера в Казахстане Ведяхин назвал банк «Байтерек». Сделку планировалось закрыть до 5-10 июля.