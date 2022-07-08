«Газпромбанк» рассмотрит продажу «дочки» в Швейцарии
«Газпромбанк» решил изучить потенциальные варианты будущей работы своей «дочки» в Швейцарии — Gazprombank (Switzerland) Ltd., в том числе продажу отдельных активов или бизнеса в целом, сообщил дочерний банк.
«В настоящее время банк рассчитывает завершить процесс стратегического анализа, включая поиск инвестора, если такой вариант будет реализован, к концу III квартала 2022 г. Стороны, заинтересованные в участии в этом процессе, должны связаться с нашим представителем, используя контактные данные, указанные в этом объявлении», — добавили в банке.
В середине июня первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил, что банк планирует закрыть сделки по продаже дочерних банков в Казахстане и Швейцарии к середине июля. Ведяхин рассказал, что у банка есть покупатель на швейцарскую дочку и сделку планируется закрыть в ближайшем будущем. Главным претендентом на «дочку» Сбера в Казахстане Ведяхин назвал банк «Байтерек». Сделку планировалось закрыть до 5-10 июля.
«Дочки» Сбербанка, ВТБ и Альфа-банка в Казахстане попали под санкции США. В начале мая казахский банк «Центркредит» объявил о закрытии сделки по покупке 100% простых акций Альфа-банк Казахстан. После перерегистрации банк будет переименован в Eco Bank.