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Финансы

Кредитный рейтинг Турции понизили до «мусорного»

Ведомости

Рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило кредитный рейтинг Турции с «B+» до «B», т.е. до «мусорного», с негативным прогнозом, сообщается на сайте агентства. Политика правительства способствует «спиральному росту инфляции» и препятствует притоку капитала, заявляет Fitch.

Fitch прогнозирует годовую инфляцию в стране в среднем на уровне 71,4% в 2022 г. Отмечается, что такой показатель является самым высоким среди суверенных рейтингов агентства. В следующем году инфляция достигнет 57%.

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Fitch отмечает, что политика Турции «становится все более интервенционистской и непредсказуемой». Агентство указывает на риск того, что международные резервы окажутся под давлением в случае ослабления доверия вкладчиков или ухудшения доступа банков и корпораций к внешнему финансированию. 

«Руководствуясь политическими соображениями, центральный банк сохранил учетную ставку на уровне 14% с декабря 2021 года, несмотря на быстрый рост инфляции, влияние войны на Украине на товарные рынки и ужесточение денежно-кредитной политики в большинстве стран с развитой экономикой», — пишет Fitch.

Центральный банк Турции сохранил учетную ставку без изменений в этом году, несмотря на рост годовой инфляции в июне до 78,6%, пишет Bloomberg. В стране также зафиксирована самая низкая доходность в мире – минус 64,6%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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