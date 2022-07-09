Кредитный рейтинг Турции понизили до «мусорного»
Рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило кредитный рейтинг Турции с «B+» до «B», т.е. до «мусорного», с негативным прогнозом, сообщается на сайте агентства. Политика правительства способствует «спиральному росту инфляции» и препятствует притоку капитала, заявляет Fitch.
Fitch прогнозирует годовую инфляцию в стране в среднем на уровне 71,4% в 2022 г. Отмечается, что такой показатель является самым высоким среди суверенных рейтингов агентства. В следующем году инфляция достигнет 57%.
Fitch отмечает, что политика Турции «становится все более интервенционистской и непредсказуемой». Агентство указывает на риск того, что международные резервы окажутся под давлением в случае ослабления доверия вкладчиков или ухудшения доступа банков и корпораций к внешнему финансированию.
«Руководствуясь политическими соображениями, центральный банк сохранил учетную ставку на уровне 14% с декабря 2021 года, несмотря на быстрый рост инфляции, влияние войны на Украине на товарные рынки и ужесточение денежно-кредитной политики в большинстве стран с развитой экономикой», — пишет Fitch.
Центральный банк Турции сохранил учетную ставку без изменений в этом году, несмотря на рост годовой инфляции в июне до 78,6%, пишет Bloomberg. В стране также зафиксирована самая низкая доходность в мире – минус 64,6%.