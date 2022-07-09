Кредитный рейтинг Турции понизили до «мусорного»

Fitch отмечает, что политика Турции «становится все более интервенционистской и непредсказуемой». Агентство указывает на риск того, что международные резервы окажутся под давлением в случае ослабления доверия вкладчиков или ухудшения доступа банков и корпораций к внешнему финансированию.