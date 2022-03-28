Fitch отозвало суверенный рейтинг России из-за санкций
Международное рейтинговое агентство Fitch отозвало рейтинги России из-за введенных в отношении нее санкций, следует из заявления организации.
«Fitch Ratings отзывает рейтинги России. Действия производятся по причинам, связанными с санкциям», — уточняется в заявлении. В пресс-службе также пояснили, что Fitch производит действия с суверенным рейтингом России раньше запланированного графика вслед за своим решением до 15 апреля отозвать рейтинги российских организаций и их дочерних компаний.
8 марта Fitch Group приняла решение приостановить коммерческую деятельность в России. Приостановка касается кредитных рейтингов и других услуг, предоставляемых агентством через свои подразделения Fitch Ratings и Fitch Solutions. В организации тогда отметили, что поддержат своих сотрудников в России.
25 марта международное рейтинговое агентство Moody`s сообщило, что вслед за Fitch отзовет свои кредитные рейтинги, присвоенные российским компаниям. Ранее организация объявила, что приостанавливает коммерческую деятельность в России в связи c военной операцией на Украине. Решение затронуло работу как Moody's Investors Service, так и Moody's Analytics.
Последний пакет санкций в отношении России был принят Евросоюзом 15 марта. Под ограничительные меры попали, в частности, 15 человек и девять организаций. Среди бизнесменов в списке оказались в том числе акционер Evraz Роман Абрамович, акционер «Альфа-групп» Герман Хан и заместитель гендиректора Yandex N.V. Тигран Худавердян.