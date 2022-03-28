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Финансы

Fitch отозвало суверенный рейтинг России из-за санкций

Ведомости

Международное рейтинговое агентство Fitch отозвало рейтинги России из-за введенных в отношении нее санкций, следует из заявления организации.

«Fitch Ratings отзывает рейтинги России. Действия производятся по причинам, связанными с санкциям», — уточняется в заявлении. В пресс-службе также пояснили, что Fitch производит действия с суверенным рейтингом России раньше запланированного графика вслед за своим решением до 15 апреля отозвать рейтинги российских организаций и их дочерних компаний.

8 марта Fitch Group приняла решение приостановить коммерческую деятельность в России. Приостановка касается кредитных рейтингов и других услуг, предоставляемых агентством через свои подразделения Fitch Ratings и Fitch Solutions. В организации тогда отметили, что поддержат своих сотрудников в России.

25 марта международное рейтинговое агентство Moody`s сообщило, что вслед за Fitch отзовет свои кредитные рейтинги, присвоенные российским компаниям. Ранее организация объявила, что приостанавливает коммерческую деятельность в России в связи c военной операцией на Украине. Решение затронуло работу как Moody's Investors Service, так и Moody's Analytics.

Последний пакет санкций в отношении России был принят Евросоюзом 15 марта. Под ограничительные меры попали, в частности, 15 человек и девять организаций. Среди бизнесменов в списке оказались в том числе акционер Evraz Роман Абрамович, акционер «Альфа-групп» Герман Хан и заместитель гендиректора Yandex N.V. Тигран Худавердян.

Ранее по теме: Moody's вслед за Fitch и S&P отзовет рейтинги российских компаний

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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