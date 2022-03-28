Fitch отозвало суверенный рейтинг России из-за санкций

«Fitch Ratings отзывает рейтинги России. Действия производятся по причинам, связанными с санкциям», — уточняется в заявлении. В пресс-службе также пояснили, что Fitch производит действия с суверенным рейтингом России раньше запланированного графика вслед за своим решением до 15 апреля отозвать рейтинги российских организаций и их дочерних компаний.