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Финансы

Moody's вслед за Fitch и S&P отзовет рейтинги российских компаний

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Moody`s отзовет свои кредитные рейтинги, присвоенные российским компаниям, говорится в заявлении на сайте рейтингового агентства.

5 марта Moody`s объявило, что приостанавливает коммерческую деятельность в России в связи c военной операцией на Украине. Решение затронуло работу как Moody's Investors Service, так и Moody's Analytics.

На следующий день Moody`s понизило кредитный рейтинг России с уровня B3 до преддефолтного Ca. Агентство усомнилось в «желании и способности» Москвы выполнить долговые обязательства и спрогнозировало «разрушительный» эффект для российской экономики от западных санкций.

Ранее агентства S&P и Fitch сообщили, что до 15 апреля отзовут рейтинги российских компаний и организаций. Решение Fitch распространяется только на юрлица, попавшие под санкции Евросоюза. Обе группы в марте приостановили свою деятельность в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных