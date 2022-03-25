Moody's вслед за Fitch и S&P отзовет рейтинги российских компаний
Moody`s отзовет свои кредитные рейтинги, присвоенные российским компаниям, говорится в заявлении на сайте рейтингового агентства.
5 марта Moody`s объявило, что приостанавливает коммерческую деятельность в России в связи c военной операцией на Украине. Решение затронуло работу как Moody's Investors Service, так и Moody's Analytics.
На следующий день Moody`s понизило кредитный рейтинг России с уровня B3 до преддефолтного Ca. Агентство усомнилось в «желании и способности» Москвы выполнить долговые обязательства и спрогнозировало «разрушительный» эффект для российской экономики от западных санкций.
Ранее агентства S&P и Fitch сообщили, что до 15 апреля отзовут рейтинги российских компаний и организаций. Решение Fitch распространяется только на юрлица, попавшие под санкции Евросоюза. Обе группы в марте приостановили свою деятельность в России.