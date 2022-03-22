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Финансы

S&P отзовет свои рейтинги у всех российских организаций до 15 апреля

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S&P Global Ratings до 15 апреля отзовет кредитные рейтинги всех российских компаний и организаций на фоне санкций ЕС, говорится в пресс-релизе рейтингового агентства.

Решение принято после того, как Евросоюз в рамках четвертого пакета санкций против России за военную операцию на Украине запретил предоставлять кредитные рейтинги юрлицам, организациям или органам, учрежденным в РФ.

С 9 марта S&P Global Ratings вслед за Moody’s и Fitch приостановило коммерческую деятельность в России. До этого крупнейший в мире индексный провайдер S&P Dow Jones Indices исключил облигации российских и белорусских эмитентов из рассчитываемых индексов.

S&P 18 марта понизило долгосрочный кредитный рейтинг России в национальной и иностранной валюте с CCC- до CC с негативным прогнозом. Ухудшение рейтингов связано с ожиданиями, что Россия столкнется с техническими трудностями при исполнении обязательств по евробондам в ближайшие недели из-за международных санкций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных