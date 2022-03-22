S&P отзовет свои рейтинги у всех российских организаций до 15 апреля

S&P 18 марта понизило долгосрочный кредитный рейтинг России в национальной и иностранной валюте с CCC- до CC с негативным прогнозом. Ухудшение рейтингов связано с ожиданиями, что Россия столкнется с техническими трудностями при исполнении обязательств по евробондам в ближайшие недели из-за международных санкций.