S&P отзовет свои рейтинги у всех российских организаций до 15 апреля
S&P Global Ratings до 15 апреля отзовет кредитные рейтинги всех российских компаний и организаций на фоне санкций ЕС, говорится в пресс-релизе рейтингового агентства.
Решение принято после того, как Евросоюз в рамках четвертого пакета санкций против России за военную операцию на Украине запретил предоставлять кредитные рейтинги юрлицам, организациям или органам, учрежденным в РФ.
С 9 марта S&P Global Ratings вслед за Moody’s и Fitch приостановило коммерческую деятельность в России. До этого крупнейший в мире индексный провайдер S&P Dow Jones Indices исключил облигации российских и белорусских эмитентов из рассчитываемых индексов.
S&P 18 марта понизило долгосрочный кредитный рейтинг России в национальной и иностранной валюте с CCC- до CC с негативным прогнозом. Ухудшение рейтингов связано с ожиданиями, что Россия столкнется с техническими трудностями при исполнении обязательств по евробондам в ближайшие недели из-за международных санкций.