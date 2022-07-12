Аналитики FinExpertiza определили разницу в зарплатах у мужчин и женщин

При этом зарплаты мужчин оказываются выше, чем у женщин, практически во всех отраслях, в том числе в сфере культуры, спорта, а также в области юриспруденции и аналитики. По подсчетам компании, в этих сферах женщины могут получать до 68,3% от доходов мужчин. При этом минимальная разница в заработках зафиксирована в строительной отрасли (женщины получают 64 600 руб. против 67 300 руб у мужчин), где доля женщин очень низкая.