Аналитики FinExpertiza определили разницу в зарплатах у мужчин и женщин
Средняя зарплата женщин в России в 2021 г. составила 42 800 руб. с учетом всех бонусов и премиальных, в то время как мужчины заработали в полтора раза больше – 62 100 руб., подсчитали аналитики консалтинговой компании FinExpertiza на основании данных Росстата.
«В России перекос в зарплатах в пользу мужчин выражен сильнее, чем в среднем по миру, и гораздо сильнее, чем в Европе. Это объясняется в первую очередь преобладанием мужчин в “денежных” отраслях, связанных с сырьевым сектором и крупным промышленным производством, в то время как значительная часть женщин занята в менее оплачиваемых сферах – образовании, здравоохранении, общепите», – считает президент FinExpertiza Елена Трубникова.
В компании отметили, что величина разрыва доходов зависит от конкретного региона. В частности, наиболее существенная разница наблюдается в регионах Дальнего Востока и Сибири, где развита тяжелая индустрия и потому традиционно ценятся именно «мужские» профессии с вахтовым методом. Максимальная разница зафиксирована в Магаданской области, где мужчины получают в 2 раза больше, чем женщины. В лидерах также Камчатский край, где женщины получают 54,7% от мужских зарплат, Забайкальский край (57,9%), Красноярский край (58%) и Мурманская область (61,4%).
Разница фактически отсутствует на крупных и средних предприятиях Северного Кавказа и других регионов с высокой долей бюджетного сектора. В частности, в Ингушетии женские доходы составляют 93,8% от мужских зарплат, Республике Алтай – 91,5%, Кабардино-Балкарии – 87,3%.
При этом зарплаты мужчин оказываются выше, чем у женщин, практически во всех отраслях, в том числе в сфере культуры, спорта, а также в области юриспруденции и аналитики. По подсчетам компании, в этих сферах женщины могут получать до 68,3% от доходов мужчин. При этом минимальная разница в заработках зафиксирована в строительной отрасли (женщины получают 64 600 руб. против 67 300 руб у мужчин), где доля женщин очень низкая.
Наиболее заметен гендерный разрыв в зарплатах руководителей, где отношение женских доходов к мужским оценивается в 69,2%, в то время как для низкоквалифицированных сотрудников этот показатель находится на уровне 84,3%.
Наблюдается тенденция к снижению гендерного неравенства в зарплатах. В частности, по данным аналитиков, с 2005 г. по 2013 г. отношение женских доходов к мужским возросло с 60,7% до 73,9%. К 2015 г. разрыв в зарплатах усилился и женщины получали в среднем на треть меньше мужчин.
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