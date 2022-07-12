Газета
Финансы

Аналитики FinExpertiza определили разницу в зарплатах у мужчин и женщин

Ведомости

Средняя зарплата женщин в России в 2021 г. составила 42 800 руб. с учетом всех бонусов и премиальных, в то время как мужчины заработали в полтора раза больше – 62 100 руб., подсчитали аналитики консалтинговой компании FinExpertiza на основании данных Росстата.

«В России перекос в зарплатах в пользу мужчин выражен сильнее, чем в среднем по миру, и гораздо сильнее, чем в Европе. Это объясняется в первую очередь преобладанием мужчин в “денежных” отраслях, связанных с сырьевым сектором и крупным промышленным производством, в то время как значительная часть женщин занята в менее оплачиваемых сферах – образовании, здравоохранении, общепите», – считает президент FinExpertiza Елена Трубникова.

В компании отметили, что величина разрыва доходов зависит от конкретного региона. В частности, наиболее существенная разница наблюдается в регионах Дальнего Востока и Сибири, где развита тяжелая индустрия и потому традиционно ценятся именно «мужские» профессии с вахтовым методом. Максимальная разница зафиксирована в Магаданской области, где мужчины получают в 2 раза больше, чем женщины. В лидерах также Камчатский край, где женщины получают 54,7% от мужских зарплат, Забайкальский край (57,9%), Красноярский край (58%) и Мурманская область (61,4%).

Разница фактически отсутствует на крупных и средних предприятиях Северного Кавказа и других регионов с высокой долей бюджетного сектора. В частности, в Ингушетии женские доходы составляют 93,8% от мужских зарплат, Республике Алтай – 91,5%, Кабардино-Балкарии – 87,3%.

При этом зарплаты мужчин оказываются выше, чем у женщин, практически во всех отраслях, в том числе в сфере культуры, спорта, а также в области юриспруденции и аналитики. По подсчетам компании, в этих сферах женщины могут получать до 68,3% от доходов мужчин. При этом минимальная разница в заработках зафиксирована в строительной отрасли (женщины получают 64 600 руб. против 67 300 руб у мужчин), где доля женщин очень низкая.

Наиболее заметен гендерный разрыв в зарплатах руководителей, где отношение женских доходов к мужским оценивается в 69,2%, в то время как для низкоквалифицированных сотрудников этот показатель находится на уровне 84,3%.

Наблюдается тенденция к снижению гендерного неравенства в зарплатах. В частности, по данным аналитиков, с 2005 г. по 2013 г. отношение женских доходов к мужским возросло с 60,7% до 73,9%. К 2015 г. разрыв в зарплатах усилился и женщины получали в среднем на треть меньше мужчин. 

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных