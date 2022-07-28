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Финансы

ЦБ получил более 33 000 «санкционных» жалоб за первое полугодие 2022 года

Ведомости

За первую половину этого года в ЦБ поступило 198 500 жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов, более 33 000 из них связаны с санкциями, повлиявшими на работу финансовых организаций, сообщили в Банке России.

«В январе-июне Банк России получил 198,5 тысяч жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов. Это на 36% больше, чем за тот же период в прошлом году. Основной причиной роста стало влияние санкций на работу финансовых организаций. Всего поступило свыше 33 тысяч "санкционных" жалоб, в основном на банки и брокеров», – говорится в сообщении.

Число жалоб на кредитные организации выросло за этот период на 18%, каждая пятая жалоба на банки связана с санкциями, при этом без учета санкционной тематики количество жалоб на банки снизилось на 5%, отметили в ЦБ.

Пик роста жалоб на субъекты рынка ценных бумаг пришелся на апрель и связан преимущественно с вынужденными переводами счетов от попавших под санкции брокеров другим участникам рынка, а также блокировкой иностранных акций в европейской учетной инфраструктуре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных