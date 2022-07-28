ЦБ получил более 33 000 «санкционных» жалоб за первое полугодие 2022 года
За первую половину этого года в ЦБ поступило 198 500 жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов, более 33 000 из них связаны с санкциями, повлиявшими на работу финансовых организаций, сообщили в Банке России.
«В январе-июне Банк России получил 198,5 тысяч жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов. Это на 36% больше, чем за тот же период в прошлом году. Основной причиной роста стало влияние санкций на работу финансовых организаций. Всего поступило свыше 33 тысяч "санкционных" жалоб, в основном на банки и брокеров», – говорится в сообщении.
Число жалоб на кредитные организации выросло за этот период на 18%, каждая пятая жалоба на банки связана с санкциями, при этом без учета санкционной тематики количество жалоб на банки снизилось на 5%, отметили в ЦБ.
Пик роста жалоб на субъекты рынка ценных бумаг пришелся на апрель и связан преимущественно с вынужденными переводами счетов от попавших под санкции брокеров другим участникам рынка, а также блокировкой иностранных акций в европейской учетной инфраструктуре.
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