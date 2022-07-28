ЦБ получил более 33 000 «санкционных» жалоб за первое полугодие 2022 года

«В январе-июне Банк России получил 198,5 тысяч жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов. Это на 36% больше, чем за тот же период в прошлом году. Основной причиной роста стало влияние санкций на работу финансовых организаций. Всего поступило свыше 33 тысяч "санкционных" жалоб, в основном на банки и брокеров», – говорится в сообщении.