Лавров заявил о скорой интеграции системы «Мир» с иранской платежной системой
Российская платежная система «Мир» скоро будет интегрирована с иранской «Шетаб». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном, передает ТАСС.
Лавров прокомментировал обсуждения по взаимному использованию Россией и Ираном систем «Мир» и «Шетаб». Он отметил, что переговоры ведутся на уровне центральных банков, и уточнил, что в июле удалось договориться «о своего рода дорожной карте».
Говоря о сроках реализации этой инициативы, Лавров уверен, что «это состоится достаточно скоро». Глава МИД Ирана также выразил надежду, что последние технические шаги будут сделаны в ближайшее время.
Ранее замглавы МИД Ирана по экономическим вопросам Мехди Сафари заявил, что наличие необходимой технической инфраструктуры позволяет Ирану подключиться к системе «Мир» в течение нескольких месяцев.
Гендиректор управления по банковским и страховым вопросам иранского министерства экономики Корбан Эскяндари также отметил, что первое время Иран может использовать «Мир» для финансовых операций с Россией, а в будущем — применять ее для расчета с другими странами.
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