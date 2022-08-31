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Лавров заявил о скорой интеграции системы «Мир» с иранской платежной системой

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Российская платежная система «Мир» скоро будет интегрирована с иранской «Шетаб». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном, передает ТАСС.

Лавров прокомментировал обсуждения по взаимному использованию Россией и Ираном систем «Мир» и «Шетаб». Он отметил, что переговоры ведутся на уровне центральных банков, и уточнил, что в июле удалось договориться «о своего рода дорожной карте».

Говоря о сроках реализации этой инициативы, Лавров уверен, что «это состоится достаточно скоро». Глава МИД Ирана также выразил надежду, что последние технические шаги будут сделаны в ближайшее время. 

Ранее замглавы МИД Ирана по экономическим вопросам Мехди Сафари заявил, что наличие необходимой технической инфраструктуры позволяет Ирану подключиться к системе «Мир» в течение нескольких месяцев. 

Гендиректор управления по банковским и страховым вопросам иранского министерства экономики Корбан Эскяндари также отметил, что первое время Иран может использовать «Мир» для финансовых операций с Россией, а в будущем — применять ее для расчета с другими странами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных