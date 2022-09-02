UnionPay ограничила в России прием своих выпущенных за рубежом карт

При этом в апреле возникли проблемы и с использованием карт UnionPay, выпущенных российскими банками, писал «Коммерсантъ». Спрос на эти карты стал ажиотажным после ухода из России Visa и Mastercard: до введения санкций в России действовало 50 000 таких карт, а сейчас — около 500 000. Большая доля карт UnionPay — виртуальные, их используют для покупок в интернете.