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Финансы

UnionPay ограничила в России прием своих выпущенных за рубежом карт

Ведомости

POS-терминалы подсанкицонных банков перестали принимать карты китайской платежной системы UnionPay, выпущенных за рубежом, пишет РБК со ссылкой на источники.

«Да, действительно китайская платежная система UnionPay по своей инициативе ограничила партнерства с санкционными банками как в части эквайринга, так и в части эмиссии. В частности, только по устному уведомлению был отключен прием иностранных карт UnionPay», – рассказал один из собеседников издания.

Карты перестали работать еще в марте-апреле, уточнил другой источник, связавший решение UnionPay со страхом вторичных санкций.

При этом в апреле возникли проблемы и с использованием карт UnionPay, выпущенных российскими банками, писал «Коммерсантъ». Спрос на эти карты стал ажиотажным после ухода из России Visa и Mastercard: до введения санкций в России действовало 50 000 таких карт, а сейчас — около 500 000. Большая доля карт UnionPay — виртуальные, их используют для покупок в интернете.

Неофициально банкиры рассказали изданию, что на фоне спецоперации на Украине интернет-магазины решили не обслуживать россиян, хотя санкции этого не предусматривают. По словам одного из собеседников издания, такие компании дают распоряжение банкам-эквайерам не проводить платежи по картам российских банков, независимо от платежной системы. 

Платежные операторы Visa и Mastercard приостановили работу в России вскоре после начала спецоперации на Украине, в результате чего россияне лишились возможности расплачиваться картами этих платежных систем за границей. Ряд стран, включая Турцию, Вьетнам, Армению, Казахстан и др., пошли навстречу России и начали принимать карты отечественной платежной системы «Мир».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных