UnionPay ограничила в России прием своих выпущенных за рубежом карт
«Да, действительно китайская платежная система UnionPay по своей инициативе ограничила партнерства с санкционными банками как в части эквайринга, так и в части эмиссии. В частности, только по устному уведомлению был отключен прием иностранных карт UnionPay», – рассказал один из собеседников издания.
Карты перестали работать еще в марте-апреле, уточнил другой источник, связавший решение UnionPay со страхом вторичных санкций.
При этом в апреле возникли проблемы и с использованием карт UnionPay, выпущенных российскими банками, писал «Коммерсантъ». Спрос на эти карты стал ажиотажным после ухода из России Visa и Mastercard: до введения санкций в России действовало 50 000 таких карт, а сейчас — около 500 000. Большая доля карт UnionPay — виртуальные, их используют для покупок в интернете.
Неофициально банкиры рассказали изданию, что на фоне спецоперации на Украине интернет-магазины решили не обслуживать россиян, хотя санкции этого не предусматривают. По словам одного из собеседников издания, такие компании дают распоряжение банкам-эквайерам не проводить платежи по картам российских банков, независимо от платежной системы.
Платежные операторы Visa и Mastercard приостановили работу в России вскоре после начала спецоперации на Украине, в результате чего россияне лишились возможности расплачиваться картами этих платежных систем за границей. Ряд стран, включая Турцию, Вьетнам, Армению, Казахстан и др., пошли навстречу России и начали принимать карты отечественной платежной системы «Мир».
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