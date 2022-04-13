«Коммерсантъ» узнал о проблемах с оплатой картами UnionPay в онлайн-магазинах

Исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова пояснила, что у магазинов нет доступа к первым шести цифрам номера карты, по которым можно определить страну ее выпуска, это может сделать только банк-эквайер. По ее словам, повлиять на ситуацию могла бы сама платежная система: в ее обязанности входит обеспечить прием эквайером всех карт системы. В UnionPay не ответили на запрос издания.