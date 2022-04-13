«Коммерсантъ» узнал о проблемах с оплатой картами UnionPay в онлайн-магазинах
Пользователи в соцсетях пожаловались на проблемы при оплате покупок в иностранных интернет-магазинах по картам UnionPay российских банков, сообщил «Коммерсантъ». Также карты китайской платежной системы в США не приняли почти нигде. В колл-центрах банков изданию сообщили, что это распространенная проблема, однако на официальные запросы банки не ответили.
В России карты UnionPay выпускают 10 банков. Спрос на эти карты стал ажиотажным после ухода из России Visa и Mastercard: до введения санкций в России действовало 50 000 таких карт, а сейчас — около 500 000. Большая доля карт UnionPay — виртуальные, их используют для покупок в интернете.
10 марта Visa и Mastercard перестали обслуживать российские карты
Россияне теперь не могут пользоваться этими картами за границей, осуществлять трансграничные переводы, оплачивать покупки на иностранных сайтах. В России карты работать продолжат – на территории страны все транзакции обрабатывает Национальная система платежных карт (НСПК). Открыть в России новые карты Visa и Mastercard теперь нельзя, но многие банки объявили о том, что уже выпущенные карты автоматически станут бессрочными.
Неофициально банкиры рассказали изданию, что на фоне спецоперации на Украине интернет-магазины решили не обслуживать россиян, хотя санкции этого не предусматривают. По словам одного из собеседников издания, такие компании дают распоряжение банкам-эквайерам не проводить платежи по картам российских банков, независимо от платежной системы.
Исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова пояснила, что у магазинов нет доступа к первым шести цифрам номера карты, по которым можно определить страну ее выпуска, это может сделать только банк-эквайер. По ее словам, повлиять на ситуацию могла бы сама платежная система: в ее обязанности входит обеспечить прием эквайером всех карт системы. В UnionPay не ответили на запрос издания.