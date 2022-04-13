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«Коммерсантъ» узнал о проблемах с оплатой картами UnionPay в онлайн-магазинах

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Пользователи в соцсетях пожаловались на проблемы при оплате покупок в иностранных интернет-магазинах по картам UnionPay российских банков, сообщил «Коммерсантъ». Также карты китайской платежной системы в США не приняли почти нигде. В колл-центрах банков изданию сообщили, что это распространенная проблема, однако на официальные запросы банки не ответили.

В России карты UnionPay выпускают 10 банков. Спрос на эти карты стал ажиотажным после ухода из России Visa и Mastercard: до введения санкций в России действовало 50 000 таких карт, а сейчас — около 500 000. Большая доля карт UnionPay — виртуальные, их используют для покупок в интернете. 

10 марта Visa и Mastercard перестали обслуживать российские карты

Россияне теперь не могут пользоваться этими картами за границей, осуществлять трансграничные переводы, оплачивать покупки на иностранных сайтах. В России карты работать продолжат – на территории страны все транзакции обрабатывает Национальная система платежных карт (НСПК). Открыть в России новые карты Visa и Mastercard теперь нельзя, но многие банки объявили о том, что уже выпущенные карты автоматически станут бессрочными.

Неофициально банкиры рассказали изданию, что на фоне спецоперации на Украине интернет-магазины решили не обслуживать россиян, хотя санкции этого не предусматривают. По словам одного из собеседников издания, такие компании дают распоряжение банкам-эквайерам не проводить платежи по картам российских банков, независимо от платежной системы. 

Исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова пояснила, что у магазинов нет доступа к первым шести цифрам номера карты, по которым можно определить страну ее выпуска, это может сделать только банк-эквайер. По ее словам, повлиять на ситуацию могла бы сама платежная система: в ее обязанности входит обеспечить прием эквайером всех карт системы. В UnionPay не ответили на запрос издания. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных