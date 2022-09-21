ФРС США третий раз подряд повысила ставку на 0,75 п. п.
Федеральная резервная система (ФРС) США в третий раз подряд повысила базовую процентную ставку на 0,75 п. п., до 3-3,25%, следует из сообщения на сайте американского регулятора.
«Комитет по операциям на открытом рынке принял решение повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 3-3,75% и ожидает, что дальнейшее повышение целевого диапазона будет уместным», — говорится в сообщении.
Согласно опубликованным материалам, большинство членов комитета видят ставку на уровне 4,25-4,5% к концу 2022 г.
27 июля ФРС США объявила о повышении базовой процентной ставки на 75 базисных пунктов – до 2,25-2,5% годовых. Это повышение ставки стало четвертым по счету за последние полгода. В марте регулятор впервые с 2018 г. повысил ставку на 0,25 процентного пункта до 0,25–0,5% годовых. Следующее повышение состоялось в начале мая — сразу на 0,5 п. п. до 0,75–1%. Позже ФРС повысила ставку 15 июня на 75 б. п. до 1,5-1,75% годовых. Это стало самым большим повышением с 1994 г.
В конце августа минторг США улучшил оценку падения ВВП до 0,6% во II квартале. Снижение ВВП ведомство объяснило сокращением частных инвестиций в товарно-материальные запасы и основной капитал, а также расходами федерального и местных правительств. Эти данные, писал тогда Bloomberg, свидетельствуют о резком замедлении экономического роста США в первой половине года.
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