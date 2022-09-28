ЦБ пока не видит возможностей для смягчения ограничений по снятию наличной валюты

В августе ЦБ продлил на полгода введенные в начале весны ограничения на выдачу иностранной валюты физлицам еще на полгода – до 9 марта 2023 г. Снять в валюте можно только средства, поступившие на счет или вклад до 9 марта 2022 г. Остальные по-прежнему можно получить в рублях по рыночному курсу на день снятия. На этот же срок продлеваются и ограничения на продажу валюты физлицам: банки могут продавать гражданам только евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 г. Кроме того, до 9 марта сохранятся ограничения для юрлиц-резидентов на получение валюты на командировочные расходы – не более $5000 или не более такой же суммы в эквиваленте в евро, фунтах стерлингов и японских иенах.