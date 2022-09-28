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Финансы

ЦБ пока не видит возможностей для смягчения ограничений по снятию наличной валюты

Ведомости

Банк России пока не видит предпосылок для смягчения ограничений на снятие долларов и евро, сообщил зампредседателя ЦБ Алексей Заботкин на V Международном банковском форуме «Казначейство», передает ТАСС.

«В условиях, когда решениями властей недружественных стран жестко ограничено, а точнее, запрещено поступление наличных долларов и евро на территорию РФ, изменение лимитов по снятию невозможно... снятие, к сожалению, сделать в условиях введенных ограничений на ввоз наличных технически невозможно», – заявил он.

Россияне по-прежнему могут снять средства в рублях и купить валюту по рыночному курсу, добавил он.

В августе ЦБ продлил на полгода введенные в начале весны ограничения на выдачу иностранной валюты физлицам еще на полгода – до 9 марта 2023 г. Снять в валюте можно только средства, поступившие на счет или вклад до 9 марта 2022 г. Остальные по-прежнему можно получить в рублях по рыночному курсу на день снятия. На этот же срок продлеваются и ограничения на продажу валюты физлицам: банки могут продавать гражданам только евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 г. Кроме того, до 9 марта сохранятся ограничения для юрлиц-резидентов на получение валюты на командировочные расходы – не более $5000 или не более такой же суммы в эквиваленте в евро, фунтах стерлингов и японских иенах.

Регулятор тогда объяснил необходимость продления ограничений введенными против России санкциями, запрещающими российским финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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