Санкции ЕС по криптовалюте не коснутся россиян с ВНЖ в Европе
Санкции, касающиеся криптовалюты, не будут действовать в отношении россиян, у которых есть гражданство, ВНЖ или ПМЖ стран Евросоюза, а также Швейцарии. Об этом говорится в пояснениях в официальном издании Евросоюза (Official Journal of the European Union).
«Пункты 1 и 2 не применяются, когда доверительный управляющий или бенефициар является гражданином страны – члена ЕС или Швейцарии, или физическим лицом, имеющим временный или постоянный вид на жительство в стране – члене ЕС или в Швейцарии», — говорится в публикации.
Ранее ЕС принял восьмой пакет санкций против России на фоне референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, а также вхождения регионов в состав РФ. Помимо введения ценового потолка на российскую нефть и ограничений в отношении граждан и компаний РФ страны содружества также ввели полный запрет для россиян на предоставление услуг и обслуживание криптоактивов. При этом представители криптовалютной биржи Binance говорили, что не получали официального подтверждения от европейских властей. Уточнялось, что россияне смогут вывести средства со своих кошельков.
Первые санкции по криптоактивам были согласованы странами ЕС в рамках пятого пакета санкций. В апреле 2022 г. Binance запретила россиянам иметь на европейских криптосчетах и криптокошельках более 10 000 евро. Новые санкции полностью запрещают европейским компаниям открывать криптосчета и криптокошельки для граждан РФ, а также оказывать услуги хранения криптовалюты.
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