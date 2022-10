Санкции ЕС по криптовалюте не коснутся россиян с ВНЖ в Европе

Санкции, касающиеся криптовалюты, не будут действовать в отношении россиян, у которых есть гражданство, ВНЖ или ПМЖ стран Евросоюза, а также Швейцарии. Об этом говорится в пояснениях в официальном издании Евросоюза (Official Journal of the European Union).