Санкции ЕС по криптовалюте не коснутся россиян с ВНЖ в Европе

Ранее ЕС принял восьмой пакет санкций против России на фоне референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, а также вхождения регионов в состав РФ. Помимо введения ценового потолка на российскую нефть и ограничений в отношении граждан и компаний РФ страны содружества также ввели полный запрет для россиян на предоставление услуг и обслуживание криптоактивов. При этом представители криптовалютной биржи Binance говорили, что не получали официального подтверждения от европейских властей. Уточнялось, что россияне смогут вывести средства со своих кошельков.