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Финансы

Санкции ЕС по криптовалюте не коснутся россиян с ВНЖ в Европе

Ведомости

Санкции, касающиеся криптовалюты, не будут действовать в отношении россиян, у которых есть гражданство, ВНЖ или ПМЖ стран Евросоюза, а также Швейцарии. Об этом говорится в пояснениях в официальном издании Евросоюза (Official Journal of the European Union).

«Пункты 1 и 2 не применяются, когда доверительный управляющий или бенефициар является гражданином страны – члена ЕС или Швейцарии, или физическим лицом, имеющим временный или постоянный вид на жительство в стране – члене ЕС или в Швейцарии», — говорится в публикации.

Ранее ЕС принял восьмой пакет санкций против России на фоне референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях, а также вхождения регионов в состав РФ. Помимо введения ценового потолка на российскую нефть и ограничений в отношении граждан и компаний РФ страны содружества также ввели полный запрет для россиян на предоставление услуг и обслуживание криптоактивов. При этом представители криптовалютной биржи Binance говорили, что не получали официального подтверждения от европейских властей. Уточнялось, что россияне смогут вывести средства со своих кошельков.

Первые санкции по криптоактивам были согласованы странами ЕС в рамках пятого пакета санкций. В апреле 2022 г. Binance запретила россиянам иметь на европейских криптосчетах и криптокошельках более 10 000 евро. Новые санкции полностью запрещают европейским компаниям открывать криптосчета и криптокошельки для граждан РФ, а также оказывать услуги хранения криптовалюты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных