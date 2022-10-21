РБК узнал о проблемах россиян при оформлении карт в Турции
Российские граждане столкнулись с трудностями при оформлении карт в Турции из-за массового притока россиян после объявления частичной мобилизации в России, сообщает РБК со ссылкой на одного из россиян, столкнувшихся с такой проблемой. Информацию также подтвердили посредники между банками и клиентами, которые помогают открыть карты.
Как пишет издание, в результате наплыва приехавших в сентябре турецкие банки не справляются с потоком россиян, желающих оформить карты, выдвигая для них дополнительные требования, которые только усложняют открытие счета. Так, россиянин, находящийся в Стамбуле, сообщил РБК, что обошел больше 15 отделений крупных турецких банков, прежде чем открыл счет в одном из них. По его словам, многие кредитные отделения требовали разрешение на работу в Турции, некоторые вообще не открывают счета иностранцам, а один банк попросил заградительный депозит $5 тыс.
Один из посредников, которые работают в Стамбуле, рассказал изданию, что в настоящее время с россиянами, не имеющих вида на жительство, работают только четыре банка. К ним относятся Vakıf Bank, Vakıf Katılım, Ziraat Bank и Denizbank.
«После объявления в России частичной мобилизации число приезжающих в Турцию и пытающихся открыть карту россиян выросло в разы. Из-за усталости не все банковские работники хотят обслуживать россиян», — сказал посредник, отметив, что для «отсеивания» части новых клиентов работники турецких банков запрашивают дополнительные документы.
С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация, которая вызвала массовый выезд граждан за рубеж. РБК отмечает, что одним из самых популярных авианаправлений стала Турция. До сентября в этой стране работали карты российской платежной системы «Мир», но позже турецкие банки перестали обслуживать эти карты из-за угроз со стороны США.
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