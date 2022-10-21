РБК узнал о проблемах россиян при оформлении карт в Турции

Как пишет издание, в результате наплыва приехавших в сентябре турецкие банки не справляются с потоком россиян, желающих оформить карты, выдвигая для них дополнительные требования, которые только усложняют открытие счета. Так, россиянин, находящийся в Стамбуле, сообщил РБК, что обошел больше 15 отделений крупных турецких банков, прежде чем открыл счет в одном из них. По его словам, многие кредитные отделения требовали разрешение на работу в Турции, некоторые вообще не открывают счета иностранцам, а один банк попросил заградительный депозит $5 тыс.