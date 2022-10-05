Турция предложила использовать платежную систему Troy вместо «Мир»

Troy может действовать в Турции как альтернатива «Миру», чтобы российские туристы могли беспрепятственно оплачивать покупки на территории страны, пишет издание. Отмечается, что в таком случае США будет сложнее оказывать давление на турецкие власти, поскольку система Troy и все проводимые операции внутри нее находятся под наблюдением Турции.