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Финансы

Турция предложила использовать платежную систему Troy вместо «Мир»

Ведомости

Россия и Турция обсуждают возможность использовать турецкую платежную систему Troy вместо российской системы «Мир». Об этом пишет издание Aydinlik со ссылкой на источники.

По данным газеты, Центральные банки двух стран уже давно ведут переговоры по этому вопросу. Уточняется, что значительного прогресса российский и турецкий центральные банки достигли на последней встрече в Казани.

Troy может действовать в Турции как альтернатива «Миру», чтобы российские туристы могли беспрепятственно оплачивать покупки на территории страны, пишет издание. Отмечается, что в таком случае США будет сложнее оказывать давление на турецкие власти, поскольку система Troy и все проводимые операции внутри нее находятся под наблюдением Турции.

Проблемы с использованием российских карт «Мир» начались в Турции на прошлой неделе — после того, как 15 сентября минфин США опубликовал документ, где выражена готовность ввести санкции за поддержку использования платежной системы «Мир» за пределами России. В результате турецкие банки Is Bankasi и DenizBank приостановили обслуживание российских карт.

28 сентября Bloomberg сообщил, что турецкие государственные банки приняли решение прекратить использование российской платежной системы «Мир». Позже это подтвердил местный телеканал NTV. По его информации, в стране не осталось банков, которые работали бы с российской платежной системой.

Вместе с тем турецкие власти начали рассматривать альтернативные способы оплаты покупок для российских туристов. В конце сентября директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин рассказал, что Анкара может создать отдельный банк для работы с картами российской платежной системы «Мир», который не будет зависеть от санкционного давления США и ЕС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных