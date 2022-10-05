Турция предложила использовать платежную систему Troy вместо «Мир»
Россия и Турция обсуждают возможность использовать турецкую платежную систему Troy вместо российской системы «Мир». Об этом пишет издание Aydinlik со ссылкой на источники.
По данным газеты, Центральные банки двух стран уже давно ведут переговоры по этому вопросу. Уточняется, что значительного прогресса российский и турецкий центральные банки достигли на последней встрече в Казани.
Troy может действовать в Турции как альтернатива «Миру», чтобы российские туристы могли беспрепятственно оплачивать покупки на территории страны, пишет издание. Отмечается, что в таком случае США будет сложнее оказывать давление на турецкие власти, поскольку система Troy и все проводимые операции внутри нее находятся под наблюдением Турции.
Проблемы с использованием российских карт «Мир» начались в Турции на прошлой неделе — после того, как 15 сентября минфин США опубликовал документ, где выражена готовность ввести санкции за поддержку использования платежной системы «Мир» за пределами России. В результате турецкие банки Is Bankasi и DenizBank приостановили обслуживание российских карт.
28 сентября Bloomberg сообщил, что турецкие государственные банки приняли решение прекратить использование российской платежной системы «Мир». Позже это подтвердил местный телеканал NTV. По его информации, в стране не осталось банков, которые работали бы с российской платежной системой.
Вместе с тем турецкие власти начали рассматривать альтернативные способы оплаты покупок для российских туристов. В конце сентября директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин рассказал, что Анкара может создать отдельный банк для работы с картами российской платежной системы «Мир», который не будет зависеть от санкционного давления США и ЕС.
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