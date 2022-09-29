В Турции могут создать отдельный банк для работы с картами «Мир»
В качестве альтернативы для работы с картами российской платежной системы «Мир» Турция может создать новый банк, который не будет зависеть от санкционного давления США и ЕС, об этом сообщил директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин в интервью газете «Известия».
«Возможно, это будет специальный банк либо специальная система на основе расчетов в блокчейне или закрытый клиринг. Возможно, обособленный центр для расчетов. Мы ищем и в ближайшие дни представим — это позиция Турции», — сказал он.
По словам Егармина, теперь России предстоит заняться проработкой более безопасного и защищенного от внешнего воздействия платежного механизма.
Ранее Bloomberg сообщил, что турецкие государственные банки приняли решение прекратить использование российской платежной системы «Мир». Позже это подтвердил местный телеканал NTV. По его информации, в стране не осталось банков, которые работали бы с платежной системой «Мир». В посольстве России в Анкаре подтвердили, что пользователи столкнулись с проблемами при использовании карт «Мир» в Турции и от них поступают многочисленные жалобы, пишут «Известия».
Проблемы с использованием российской карты начались в Турции на прошлой неделе — после того, как 15 сентября минфин США опубликовал документ, где выражена готовность ввести санкции за поддержку использования платежной системы «Мир» за пределами России. Также США ввели санкции в отношении директора оператора «Мира» – Национальной системы платежных карт (НСПК) – Владимира Комлева и председателя правления Национального расчетного депозитария (НРД) Виктора Жидкова.
После этого в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили о сокращении числа банкоматов и магазинов, которые могут принимать карты «Мир». В частности, два турецких банка Isbank и Denizbank приостановили использование этих платежных карт. В первом банке решение объяснили стремлением работать в соответствии с международными и национальными законами.
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