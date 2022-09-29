В Турции могут создать отдельный банк для работы с картами «Мир»

Ранее Bloomberg сообщил, что турецкие государственные банки приняли решение прекратить использование российской платежной системы «Мир». Позже это подтвердил местный телеканал NTV. По его информации, в стране не осталось банков, которые работали бы с платежной системой «Мир». В посольстве России в Анкаре подтвердили, что пользователи столкнулись с проблемами при использовании карт «Мир» в Турции и от них поступают многочисленные жалобы, пишут «Известия».